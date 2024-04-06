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Экипаж «Союза МС-24» приземлился в степях Казахстана

«Роскосмос»: экипаж космического корабля «Союз МС-24» приземлился в Казахстане

Экипаж «Союза МС-24» приземлился в степях Казахстана
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Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24» с российским космонавтом Олегом Новицким, белорусским космонавтом Мариной Василевской и астронавтом NASA Лорал О’Хара приземлился в районе казахстанского города Жезказган, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Расстыковка корабля с Международной космической станцией (МКС) произошла в 6:54 мск.

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21 марта на МКС должны были запустить «Союз МС-25» с Новицким, Василевской и американским астронавтом Трейси Дайсон на борту. Но менее чем за минуту до старта запуск корабля отменили. Причиной стала «просадка напряжения химического источника тока», заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Это первый случай в России, когда запуск ракеты с пилотируемым кораблем отменили в последний момент, рассказал РБК научный журналист Михаил Котов.

Новицкий и Василевская должны были пробыть на орбите 12 суток, а затем вернуться на Землю с О’Хара. Дайсон вернется позднее — с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом также на «Союзе МС-25».

Запуск перенесли на 23 марта, спустя два дня состоялась стыковка с МКС.

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