«Роскосмос» договорился с NASA о перекрестных полетах на МКС

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Россия и США договорились о проведении перекрестных полетов интегрированных экипажей к МКС, первые совместные полеты запланированы на осень этого года, сообщили в «Роскосмосе».

Соглашение позволит в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского космического корабля, обеспечить присутствие на международной станции хотя бы одного космонавта «Роскосмоса» или одного астронавта NASA, которые могли бы обслуживать сегменты России и США, пояснили в госкорпорации.

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