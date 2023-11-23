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Технологии и медиа ,  
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«Роскосмос» и NASA продлят соглашение о перекрестных полетах до 2025 года

«Роскосмос» и NASA продлят соглашение о перекрестных полетах еще на две миссии
Фото: «Роскосмос»
Фото: «Роскосмос»

«Роскосмос» и NASA продлят соглашение о перекрестных полетах к Международной космической станции (МКС) еще на две миссии, сообщил «Интерфаксу» исполнительный директор российской госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

«Второе дополнение о продолжении перекрестных полетов до 2025 года. Фактически еще два полета», — сказал он.

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Фото:nasa.gov

Программа перекрестных полетов предполагает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских. Подобное соглашение действовало до 2011 года, после чего экипажи на МКС начали доставлять исключительно российскими кораблями. В 2020 году NASA сообщило, что ведет переговоры с «Роскосмосом» о возобновлении сотрудничества по этой схеме. В июле 2022 года стороны заключили новое соглашение.

В конце августа Крикалев сообщил, что обе организации согласились с необходимостью продолжить перекрестные полеты к МКС после 2024 года. 23 октября российское правительство одобрило переговоры между «Роскосмосом» и NASA о подписании второго дополнения к договору о перекрестных полетах. Тогда же соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

В марте 2024 года по действующему соглашению на корабле американской компании SpaceX Crew Dragon в космос должен отправиться космонавт Александр Гребенкин. Той же весной на российском корабле к МКС полетит астронавт NASA Трейси Дайсон.

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Теги
Роскосмос NASA космический полет космос

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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