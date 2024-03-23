С Байконура стартовал «Союз» с российско-белорусско-американским экипажем

Марина Василевская стала первой женщиной-космонавтом из Белоруссии. Олег Новицкий совершает уже четвертый свой полет

Фото: Роскосмос / Global Look Press

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25», сообщил «Роскосмос».

К Международной космической станции (МКС) направились российский космонавт Олег Новицкий, первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская, а также представительница США Трейси Дайсон, которая будет бортинженером.

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Изначально запуск был запланирован на 13 марта, его перенесли на 21 марта, но в этот день запуск отменили в последний момент. Причиной стала «просадка напряжения химического источника тока», заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Это первый случай в России, когда запуск ракеты с пилотируемым кораблем отменили в последний момент, рассказал РБК научный журналист Михаил Котов.

Василевская и Новицкий проведут на МКС около двух недель и вернутся на Землю 2 апреля вместе с американской Лорал О’Харой. Дайсон останется там до сентября вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом, которые отправились в космос на корабле «Союз МС-24» в начале осени прошлого года.

Василевская — первая представительница Белоруссии, которая отправится в космос после провозглашения независимости этой страны. С 2017 года она работала бортпроводницей в авиакомпании «Белавиа», а в 2022 году прошла многотысячный отбор в российский отряд космонавтов.

Для Новицкого это уже четвертый полет в космос. В общей сложности его налет составляет более 530 часов, более 40 часов он провел в открытом космосе. Он является героем России, обладателем ордена Гагарина и французского ордена Почетного легиона.