«Союз МС-25» с россиянином, белоруской и американкой пристыковался к МКС
Космический корабль «Союз МС-25» с российско-белорусско-американским экипажем успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
«В 18:02:50 по московскому времени пилотируемый корабль «Союз МС-25» в автоматическом режиме пристыковался к узловому модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции», — говорится в сообщении.
На МКС прибыли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и астронавт NASA, американка Трейси Дайсон. На станции они должны встретиться с российскими космонавтами Олегом Кононенко, Николаем Чубом и Александром Гребенкиным, а также с астронавтами NASA Лорал О’Хара, Мэттью Домиником, Майклом Барраттом и Джанетт Эппс.
Новицкий и Василевская проведут на орбите 14 суток и вместе с О’Хара вернутся на Землю 6 апреля на корабле «Союз МС-24». Трейси Дайсон предстоит пробыть в космосе 184 суток, она вернется на «Союзе МС-25» 23 сентября с Кононенко и Чубом.
В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах. Программа предполагает отправку интегрированных экипажей на орбиту на американских кораблях Crew Dragon и российских «Союз МС». В ноябре 2023 года стороны продлили соглашение о перекрестных полетах до 2025 года. Исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев пояснил, что речь идет о «фактически еще двух полетах».
Пуск «Союза МС-25» к МКС должен был состояться 21 марта, однако его отменили в последний момент. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов объяснил, что причиной стала просадка напряжения одного из аккумуляторов.
23 марта в 15:36 мск «Союз МС-25» успешно стартовал к МКС с Байконура.
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