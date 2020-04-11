Google назвал ошибкой удаление видео RT с главврачом Коммунарки

Ранее модераторы YouTube сообщили, что интервью с Денисом Проценко было удалено, поскольку его отметили как «недопустимое» и нарушающее правила видеохостинга

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Видео российского канала RT с участием журналиста Антона Красовского и главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко было удалено с YouTube по ошибке, сообщил РБК представитель компании Google.

«В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение. Видео было восстановлено», — сказал он.

Об удалении видео RT сообщил ранее в субботу. Канал сослался на заявление модераторов видеохостинга, в котором говорилось, что ролик был отмечен как «недопустимый» и не соответствующий правилам сообщества. Представители YouTube также заявили, что изменили часть процессов по проверке контента из-за пандемии коронавируса.