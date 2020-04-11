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Пандемия коронавируса ,  
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Google назвал ошибкой удаление видео RT с главврачом Коммунарки

Ранее модераторы YouTube сообщили, что интервью с Денисом Проценко было удалено, поскольку его отметили как «недопустимое» и нарушающее правила видеохостинга
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Видео российского канала RT с участием журналиста Антона Красовского и главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко было удалено с YouTube по ошибке, сообщил РБК представитель компании Google.

«В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение. Видео было восстановлено», — сказал он.

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Об удалении видео RT сообщил ранее в субботу. Канал сослался на заявление модераторов видеохостинга, в котором говорилось, что ролик был отмечен как «недопустимый» и не соответствующий правилам сообщества. Представители YouTube также заявили, что изменили часть процессов по проверке контента из-за пандемии коронавируса.

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Интервью с Проценко под заголовком «Все ответы про коронавирус — от главврача спецбольницы» было опубликовано 20 марта. Ролик длиной 48 минут набрал более 3 млн просмотров. В нем главврач больницы в Коммунарке рассказал о первом случае смерти пациента COVID-19 в стране, о методах лечения заболевания и спрогнозировал возможные сценарии развития пандемии.

31 марта стало известно, что у Проценко диагностировали коронавирус. Сам главврач сообщил, что хорошо себя чувствует и изолировался в своем кабинете в больнице, «где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций». По словам директора НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергея Петрикова, болезнь у Проценко протекает не в тяжелой форме.

24 марта больницу в Коммунарке посетил президент Владимир Путин. Впоследствии его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что у Путина коронавируса нет, президент регулярно сдает тесты на инфекцию и хорошо себя чувствует.

Авторы: Майя Бобенко, Наталия Анисимова
Теги: YouTube, Коммунарка, интервью, Google
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