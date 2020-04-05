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В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии главврача больницы в Коммунарке

Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Болезнь у главного врача инфекционной больницы в московском поселке Коммунарка Дениса Проценко, заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19, протекает не в тяжелой форме. Об этом рассказал директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков, передает «РИА Новости».

«Мы очень рады, что болезнь у Дениса Николаевича протекает не в тяжелой форме. Мы постоянно с ним созваниваемся и поддерживаем его», — сообщил Петриков.

По его словам, в первую очередь в борьбе с коронавирусом необходимо думать о персонале.

«Поэтому персонал выходит работать во всей защите, но риск заболеть всегда остается. Как бы ты ни защищался, риск этот есть», — сказал Петриков.

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24 марта главврач больницы в Коммунарке встречался с президентом России Владимиром Путиным во время посещения инфекционного центра. Тогда Проценко предупредил главу государства о возможном повторении в России «итальянского сценария» с большим числом заболевших и умерших.

31 марта стало известно о том, что Проценко заразился коронавирусом. В своем аккаунте в Facebook он сообщил, что чувствует себя хорошо и изолировался в своем кабинете, где есть условия для дистанционной работы и управления.

Впоследствии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Путина коронавируса после беседы с Проценко. Как отмечал представитель Кремля, российский президент регулярно сдает тесты на коронавирус и чувствует себя хорошо.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: больница, врач, коронавирус, Коммунарка, НИИ им. Н.В. Склифосовского
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