В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии главврача больницы в Коммунарке

Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Болезнь у главного врача инфекционной больницы в московском поселке Коммунарка Дениса Проценко, заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19, протекает не в тяжелой форме. Об этом рассказал директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков, передает «РИА Новости».

«Мы очень рады, что болезнь у Дениса Николаевича протекает не в тяжелой форме. Мы постоянно с ним созваниваемся и поддерживаем его», — сообщил Петриков.

По его словам, в первую очередь в борьбе с коронавирусом необходимо думать о персонале.

«Поэтому персонал выходит работать во всей защите, но риск заболеть всегда остается. Как бы ты ни защищался, риск этот есть», — сказал Петриков.

24 марта главврач больницы в Коммунарке встречался с президентом России Владимиром Путиным во время посещения инфекционного центра. Тогда Проценко предупредил главу государства о возможном повторении в России «итальянского сценария» с большим числом заболевших и умерших.

31 марта стало известно о том, что Проценко заразился коронавирусом. В своем аккаунте в Facebook он сообщил, что чувствует себя хорошо и изолировался в своем кабинете, где есть условия для дистанционной работы и управления.

Впоследствии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Путина коронавируса после беседы с Проценко. Как отмечал представитель Кремля, российский президент регулярно сдает тесты на коронавирус и чувствует себя хорошо.