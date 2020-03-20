Главврач в Коммунарке назвал два сценария развития пандемии

Денис Проценко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

По словам главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, в лучшем случае пандемия коронавируса завершится в мае-июне. Об этом он рассказал в фильме «Эпидемия», который вышел на канале RT.

«Если мы пойдем по китайскому сценарию, то это закончится в мае-июне. Если по итальянскому взрыву, то сентябрь будем считать хорошим результатом», — сказал врач.

Он сказал, что обменивается опытом с итальянскими коллегами, которые говорят, что ситуация там очень тяжелая. По словам Проценко, не исключено, что через две недели похожий сценарий может повториться и в Германии.

По словам врача, средний возраст заболевших в Москве понемногу повышается. «Сейчас шесть пожилых. Один в отделении реанимации и повышенной терапии. Это тот Рубикон, который не хотелось бы переходить».

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