В Минкомсвязи пояснили сроки внедрения сайтов с бесплатным доступом

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) в беседе с РБК заявил, что работа над обеспечением бесплатного доступа к социально значимым интернет-сайтам еще ведется.

Согласно поручению президента России Владимира Путина, доклад по этой теме ему должны предоставить до 1 июня 2020 года.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, накануне сообщила, что ведомство не успело согласовать проект постановления правительства о внедрении с 1 марта в России бесплатного доступа к социально значимым сайтам.

Эта дата указывалась в сообщении от 21 января, опубликованном на сайте Минкомсвязи. В нем говорилось, что экс-глава Минкомсвязи Константин Носков на совещании с операторами принял решение сделать с 1 марта бесплатным доступ к сайту госуслуг и сайту всех федеральных и региональных органов власти.

15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию выступил с инициативой предоставления бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Президент указывал на то, что гражданам не нужно будет платить за саму услугу связи и за интернет-трафик.

21 января пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков сообщил, что ведомство обсуждает возможность предоставления россиянам бесплатного доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам.

Как отметил в конце февраля глава Минкомсвязи России Максут Шадаев, список сайтов для «Доступного интернета» будет готов в течение месяца.