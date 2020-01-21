В Минкомсвязи задумались о бесплатном доступе россиян к соцсетям

С 1 марта пользователи смогут заходит на сайты некоторых государственных органов и на портал госуслуг даже при нулевом балансе. Не исключено, что в дальнейшем бесплатный доступ откроют к соцсетям и мессенджерам

Фото: Robert Schlesinger / DPA / ТАСС

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) обсуждают возможность предоставления россиянам бесплатного доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков.

«Обсуждается. Нужно выработать механизм компенсаций», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

15 января, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин предложил обеспечить на всей территории страны бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам». «В этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик», — пояснил глава государства.

Какие именно сервисы будут считаться «социально значимыми», президент не сообщил. 21 января и.о. главы Минкомсвязи провел с представителями крупнейших операторов связи совещание, на котором было принято решение о создании «белого списка» сайтов, трафик с которых не будет тарифицироваться. В соответствии с решением россияне с 1 марта получат бесплатный доступ к следующим сайтам: