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Технологии и медиа ,  
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В Минкомсвязи задумались о бесплатном доступе россиян к соцсетям

С 1 марта пользователи смогут заходит на сайты некоторых государственных органов и на портал госуслуг даже при нулевом балансе. Не исключено, что в дальнейшем бесплатный доступ откроют к соцсетям и мессенджерам
Фото: Robert Schlesinger / DPA / ТАСС

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) обсуждают возможность предоставления россиянам бесплатного доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков.

«Обсуждается. Нужно выработать механизм компенсаций», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

15 января, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин предложил обеспечить на всей территории страны бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам». «В этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик», — пояснил глава государства.

Путин предложил дать бесплатный доступ к «социально значимым» сайтам
Технологии и медиа

Какие именно сервисы будут считаться «социально значимыми», президент не сообщил. 21 января и.о. главы Минкомсвязи провел с представителями крупнейших операторов связи совещание, на котором было принято решение о создании «белого списка» сайтов, трафик с которых не будет тарифицироваться. В соответствии с решением россияне с 1 марта получат бесплатный доступ к следующим сайтам:

  • портал государственных услуг;
  • сайты президента и правительства России, Государственной думы и Совета Федерации;
  • сайты всех министерств и ведомств;
  • сайты администраций 85 регионов России, а через них — к сайтам региональных министерств и ведомств.

На эти сайты пользователи интернета смогут зайти даже при нулевом балансе.

В Минкомсвязи пояснили, что включение данных сайтов в «белый список» — лишь первый шаг по реализации предложенного Путиным проекта «Доступный интернет».

«Бесплатный доступ к другим российским интернет-сервисам обсуждается», — говорится в сообщении ведомства.

Законопроект, определяющий понятия социально значимых интернет-ресурсов, был внесен на рассмотрение в Госдуму депутатом Антоном Горелкиным летом 2019 года. Автор законопроекта говорил, что не сомневается, что в перечень значимых организаций войдут «Яндекс» и Mail.ru Group. В ноябре он отозвал свой проект для доработки.

Авторы: Евгений Калюков, Анна Балашова
Теги: социальные сети, Минкомсвязи
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Путин предложил дать бесплатный доступ к «социально значимым» сайтам
Технологии и медиа
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта
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