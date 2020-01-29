Минкомсвязь не поддержала план «сотовой четверки» по развитию 5G в России

Почему Минкомсвязь против СП

В министерстве не видят смысла в том, чтобы операторы создавали совместное предприятие только для расчистки частот, сказал РБК заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, курирующий отрасль связи. «Уже существует Союз LTE (объединение МТС, «МегаФона», «ВымпелКома» и сотовой «дочки» «Ростелекома» «Т2 РТК Холдинг». — РБК), который занимался подобной работой при внедрении 4G, он мог бы выполнять эту работу и при внедрении 5G», — пояснил чиновник.

Иванов подчеркнул, что Минкомсвязь последовательно выступает за создание в России инфраструктурного оператора. «По проведенным расчетам, при таком сценарии капитальные затраты операторов окажутся минимум в полтора-два раза меньше, чем при строительстве сетей 5G несколькими операторами, следовательно, эта инфраструктура может быть создана быстрее», — указал замминистра. Ранее Минкомсвязь оценила, что если операторы будут строить сети преимущественно самостоятельно, общие затраты, например, в Москве составят 157,6 млрд руб. к 2024 году, а при строительстве единой сети — 55,4 млрд руб.

Вдобавок «на данный момент нечего расчищать: диапазон частот 3,4–3,8 ГГц полностью закрыт [для использования гражданскими средствами], по диапазону 700 МГц решение [о возможности его использования для 5G] предстоит согласовывать с вещателями», — объяснил РБК Иванов. По его словам, провести конверсию в настоящее время можно только в диапазоне 4,8–4,99 ГГц, а в ближайшей перспективе 4,4–4,8 ГГц, а также в миллиметровом диапазоне (30–300 ГГц). «Сейчас Минкомсвязь совместно с другими ведомствами разрабатывает план конверсии. В нем предусмотрено как бюджетное финансирование, так и внебюджетное, но детали имеют закрытый характер», — отметил замминистра.

Если крупнейшие компании не договорятся о создании инфраструктурного оператора, в министерстве не видят смысла выделять им частоты. «Одно дело, когда создается организация в интересах всей отрасли, которая будет предоставлять доступ к сетям 5G всем желающим, другое — когда конкретные компании пытаются поделить частоты, каждая в своих интересах», — указал Иванов.

Почему идея министерства не нравится операторам Пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева отметила, что позиция министерства удивила их и ранее операторы получали от Минкомсвязи «подтверждение о том, что предложенный формат СП — приемлемая форма партнерства для развития 5G». Если министерство и операторы не смогут договориться, это приведет к «отставанию России от других стран в запуске и развитии 5G, а также невозможности реализовать план по цифровизации ключевых отраслей промышленности», указала Айбашева. По ее словам, операторы практикуют совместное использование инфраструктуры, но хотели бы иметь возможность «гибко выбирать, в каких регионах, с кем и на каких условиях совместно развивать 5G, поскольку это залог сохранения конкуренции». «Реализация концепции развития 5G в ее нынешнем виде задержит сроки запуска нового стандарта в России, что отразится на технологическом развитии, — считает представитель МТС Алексей Меркутов. — Проблема нехватки частот не решается созданием единого инфраструктурного оператора, так как это не снимает вопрос дефицита спектра для обеспечения пропуска растущего трафика». Минкомсвязь предупредила об отказе бесплатно выделить частоты для 5G Технологии и медиа По словам представителя «Ростелекома», сначала надо решить дело с частотами, что и пытаются сделать операторы. Помимо создания единого инфраструктурного оператора могут быть и другие варианты объединения игроков рынка. «Ключевой вопрос — наличие ресурса в нужных диапазонах. Сейчас есть соглашение о намерениях, стороны прорабатывают юридически обязывающие документы. Обсуждение с участниками рынка формата объединения лучше вести в режиме диалога, а не приказа», — пояснил представитель «Ростелекома». Представитель «Т2 РТК Холдинга» лишь отметил, что деятельность СП направлена на освобождение диапазона 3,4–3,8 ГГц, который необходим «для оптимального развития сетей 5G и их реального появления». Представитель «МегаФона» сказал, что компания «придерживается принципов, изложенных в меморандуме о намерениях о создании совместного предприятия, подписанном операторами связи». «Мы находимся в диалоге с Минкомсвязью о необходимых корректировках в концепции развития 5G, учитывающих позицию всех операторов», — сказал он. В Минкомсвязи считают, что сложившуюся ситуацию нельзя характеризовать как «неразрешимые противоречия между ведомством и операторами», сказал Олег Иванов. «Пока что фактически согласован только протокол о намерениях [о создании СП]. Мы общались с рядом операторов по этому поводу, они услышали наши аргументы. Думаю, что у нас хорошие перспективы прийти к единому решению в ближайшее время», — оптимистичен он. Однако один из участников рынка напомнил, что операторы до сих пор не смогли договориться о создании инфраструктурного оператора, а меморандум по совместному предприятию для освобождения частот «был подписан с большим трудом и являлся компромиссным вариантом».