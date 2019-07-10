Huawei начала переговоры о покупке российских технологий у ряда компаний

Гендиректор МЦСТ Александр Ким не стал отвечать на вопросы РБК. Но о переговорах между МЦСТ и Huawei слышал владелец компании «Норси-Транс» Сергей Овчинников, которая тоже получила деловое предложение от Huawei. «Норси-Транс» является производителем систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и другого оборудования для обеспечения информбезопасности. С середины 2018 года компания разрабатывает и производит отечественные серверы на базе процессоров «Эльбрус» под брендом «Яхонт».

«Приезжала целая делегация Huawei из Гонконга, предлагали $100 млн за «Норси-Транс» полностью. На мой взгляд, они просто хотят, чтобы мы не делали русские серверы, а использовали серверы Huawei. Нам это неинтересно. Потом еще к [Александру] Киму, который делает «Эльбрус», бегали, предлагали какую-то кооперацию, сделать совместное предприятие», — рассказал РБК Овчинников.

Еще одна компания, с которой Huawei ведет переговоры о сотрудничестве, — это «Базальт СПО», утверждают руководители двух ИТ-компаний, с которыми пообщался РБК.

«Huawei хочет лицензировать операционные системы «Альт» для использования их на своих компьютерах и серверах. Переговоры идут пару месяцев, и, насколько я знаю, и та и другая сторона сильно заинтересованы в сотрудничестве», — сообщил один из собеседников РБК. По словам другого, речь идет о лицензировании ОС для установки на компьютеры и серверы Huawei, которые затем планируется продавать не только в России, но и на азиатских рынках.

Генеральный директор «Базальт СПО» Алексей Смирнов сообщил РБК, что компания заинтересована в сотрудничестве с крупными международными корпорациями, но детали комментировать отказался.

Представитель пресс-службы Huawei отказался от комментариев.

Почему Huawei ищет технологии в России

Все собеседники РБК подчеркнули, что Huawei активизировалась на российском рынке после недружественных действий со стороны США. В мае американский Департамент торговли объявил о внесении Huawei в черный список, поскольку деятельность компании «противоречит интересам национальной безопасности США». Это означало, что местные компании не смогут продавать ей технологии без получения специальной экспортной лицензии от властей США.

В конце июня президент США Дональд Трамп после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином пообещал разрешить компаниям из США торговать с Huawei. Однако к этому моменту многие американские компании уже заявили об отказе от подобного сотрудничества. На этом фоне стали появляться сообщения о поиске Huawei новых партнеров. В частности, в ходе Санкт-Петербургского экономического форума министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Николай Носков предлагал главному исполнительному директору Huawei Го Пину перевести китайские смартфоны на российскую операционную систему «Аврора», сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.

Каковы перспективы сотрудничества с Huawei

У компании МЦСТ есть две линейки процессоров «Эльбрус» — серверная и для встроенных устройств. Они активно применяются, например, на объектах критической инфраструктуры, разъясняет старший вице-президент Kraftway Ренат Юсупов. «Серверные процессоры «Эльбрус» могут быть востребованы в высокопроизводительных вычислениях, то есть при создании суперкомпьютеров. На мой взгляд, напрямую конкурировать с процессорами Intel «Эльбрусу» сложно, так как производительности данных процессоров в стандартных операциях может не хватать, но высокопроизводительные вычисления, где процессы распараллелены, на них производить можно», — говорит Юсупов.

Вторая линейка «Эльбрусов», по его словам, может использоваться при создании промышленных компьютеров, автоматизированных систем управления технологическими процессорами и коммутаторов. «Процессоры «Эльбрус» довольно дорогие, поэтому они не так популярны в России, как могли бы быть. Но если Huawei договорится с МЦСТ, то объемы поставок процессоров «Эльбрус» наверняка сильно возрастут, потому что у китайской компании бюджет, конечно, не сравним с нашими производителями электроники», — считает он.

Операционные системы из линейки «Альт» Huawei потенциально могла бы устанавливать на персональные компьютеры и серверы, продолжает Юсупов. «Альт» отличается от других ОС на основе Linux тем, что у них свой репозиторий, то есть набор библиотек, тогда как остальные клоны Linux базируются на сборках Debian, Fedora или CentOS, репозитории которых расположены не всегда в дружественных нам странах. Так, в 2017 году международное сообщество Fedora Project, которое занимается разработкой популярной открытой операционной системы Fedora Linux, обновило экспортное соглашение для пользователей, добавив в него запрет на поставку этой операционной системы в Крым. «Альт» — самая независимая разработка из всех остальных Linux-based операционных систем. Наверное, поэтому они привлекли внимание Huawei», — рассуждает Юсупов.

Однако он сомневается, что Huawei будет массово использовать российские ОС и процессоры в своем оборудовании. Такого же мнения придерживается и исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев: «Договоренности с Huawei, скорее всего, будут носить локальный характер, и китайская компания будет использовать их для своего продвижения на российском рынке». По его мнению, «использование российского процессора и российской ОС, а также сборка оборудования где-нибудь в России позволят компании позиционировать свою продукцию как отечественную».

«Скорее всего, в дальнейшем Huawei будет добиваться для своего оборудования статуса российского и в случае успеха будет активно продавать его в госсектор. Буду рад ошибиться, и, если нашим компаниям удастся использовать партнерство с Huawei для выхода на зарубежные рынки, это отлично, но пока мой прогноз менее оптимистичный», — убежден Комлев.

По мнению Сергея Овчинникова, Huawei нужен вход на рынок, чтобы стать в каком-то смысле российской компанией. Он считает, что все технологии у китайской компании есть, а скупать местных игроков — это способ сделать так, чтобы конкурентов не существовало.