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United Technologies $149 (+15,85%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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СМИ узнали о переговорах по установке российской ОС на устройства Huawei
Россия обсуждала с Huawei возможность установки на смартфоны компании ОС «Аврора». Google лишила китайскую компанию техподдержки и доступа к обновлениям Android после того как власти США внесли Huawei в черный список
Фото: Ng Han Guan / AP

Министр цифрового развития и связи Константин Носков и главный исполнительный директор Huawei Го Пин перед ПМЭФ обсудили возможный переход смартфонов китайской компании с операционной системы Android на российскую, пишет The Bell со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания утверждает, что данная тема обсуждалась и в ходе встреч президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Неназванный федеральный чиновник рассказал The Bell, что переговоры ведутся как о установке «Авроры» на смартфоны Huawei, так и о локализации в России производства части устройств китайской компании.

«Аврора» — ОС, разработанная на основе финской Sailfish, созданной компанией Jolla, совладельцем которой является владелец группы ЕСН Григорий Березкин.

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В мае Минторг США внес Huawei и около 70 связанных с ней компаний в черный список. Включенным в данный перечень компаниям запрещено покупать продукцию у поставщиков из США без разрешения Вашингтона. Позже Huawei получила от Минторга временную лицензию, которая позволит ей обновлять ПО своих гаджетов и поддерживать существующие сети до 19 августа 2019 года.

В Минфине США говорили, что президент Дональд Трамп может смягчить ограничения, установленные для китайской компании, в случае, если его удовлетворят условия торговой сделки с Пекином.

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Jolla прокомментировала создание в России конкурента iOS и Android

На фоне включения в черный список от сотрудничества с Huawei отказались в Google. В частности, речь идет об ОС Android — китайская компания сможет пользоваться только той ее версией, которая доступна в открытых источниках и не сможет рассчитывать на техподдержку. В Google говорили, что сервисы компании продолжат работать на уже выпущенных устройствах.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Huawei, операционная выручка
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