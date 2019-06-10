СМИ узнали о переговорах по установке российской ОС на устройства Huawei

Россия обсуждала с Huawei возможность установки на смартфоны компании ОС «Аврора». Google лишила китайскую компанию техподдержки и доступа к обновлениям Android после того как власти США внесли Huawei в черный список

Фото: Ng Han Guan / AP

Министр цифрового развития и связи Константин Носков и главный исполнительный директор Huawei Го Пин перед ПМЭФ обсудили возможный переход смартфонов китайской компании с операционной системы Android на российскую, пишет The Bell со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания утверждает, что данная тема обсуждалась и в ходе встреч президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Неназванный федеральный чиновник рассказал The Bell, что переговоры ведутся как о установке «Авроры» на смартфоны Huawei, так и о локализации в России производства части устройств китайской компании.

«Аврора» — ОС, разработанная на основе финской Sailfish, созданной компанией Jolla, совладельцем которой является владелец группы ЕСН Григорий Березкин.

В мае Минторг США внес Huawei и около 70 связанных с ней компаний в черный список. Включенным в данный перечень компаниям запрещено покупать продукцию у поставщиков из США без разрешения Вашингтона. Позже Huawei получила от Минторга временную лицензию, которая позволит ей обновлять ПО своих гаджетов и поддерживать существующие сети до 19 августа 2019 года.