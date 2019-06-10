СМИ узнали о переговорах по установке российской ОС на устройства Huawei

Министр цифрового развития и связи Константин Носков и главный исполнительный директор Huawei Го Пин перед ПМЭФ обсудили возможный переход смартфонов китайской компании с операционной системы Android на российскую, пишет The Bell со ссылкой на источники.
Один из собеседников издания утверждает, что данная тема обсуждалась и в ходе встреч президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Неназванный федеральный чиновник рассказал The Bell, что переговоры ведутся как о установке «Авроры» на смартфоны Huawei, так и о локализации в России производства части устройств китайской компании.
«Аврора» — ОС, разработанная на основе финской Sailfish, созданной компанией Jolla, совладельцем которой является владелец группы ЕСН Григорий Березкин.
В мае Минторг США внес Huawei и около 70 связанных с ней компаний в черный список. Включенным в данный перечень компаниям запрещено покупать продукцию у поставщиков из США без разрешения Вашингтона. Позже Huawei получила от Минторга временную лицензию, которая позволит ей обновлять ПО своих гаджетов и поддерживать существующие сети до 19 августа 2019 года.