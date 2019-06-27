Bloomberg узнал о работе Huawei с военными Китая

Агентство нашло в отраслевых научных базах исследовательские работы в сфере искусственного интеллекта и радиосвязи, проведенные совместно сотрудниками Huawei и китайскими военными

Фото: Brent Lewin / Bloomberg

Сотрудники китайской телекоммуникационной компании Huawei тесно сотрудничали в работе над исследовательскими проектами с китайскими военными из Народно-освободительной армии страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опубликованные в китайских исследовательских базах научные работы.

Совместная работа велась на протяжении последних десяти лет как минимум по десяти исследовательским проектам, которые охватывают такие сферы, как искусственный интеллект и радиосвязь. Центральная военная комиссия (высший орган Вооруженных сил Китая) и Huawei работали, в частности, над проектами по извлечению и классификации эмоций в комментариях под видео. Также китайская компания вместе с Национальным университетом оборонных технологий изучала способы сбора и анализ спутниковых изображений и географических карт.

Об этой работе свидетельствуют научные труды, которые были в разное время опубликованы в китайской отраслевой литературе. Авторы исследований, о которых ранее не сообщалось в СМИ, представлялись сотрудниками Huawei. Название китайской компании фигурировало также в «шапках» публикаций.

Представитель Huawei Гленн Шлосс в разговоре с агентством отметил, что компания «не располагает информацией о том, что ее сотрудники публиковали данные об исследованиях от своего лица». Он также опроверг сообщения о сотрудничестве или партнерстве компании с военными и конкретно со структурами, связанными с Народно-освободительной армией Китая.