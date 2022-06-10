В Думе предложили «приземлить» сайты с объявлениями

В частности, речь идет об ограничении до 20% доли участия иностранных компаний в сервисах для размещения объявлений

Антон Горелкин (Фото: Государственная Дума РФ)

Депутат Госдумы от «Единой России», заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил ограничить до 20% долю участия иностранных компаний в сервисах для размещения объявлений (классифайдах). Законопроект с поправками к ФЗ «Об информации» (есть у РБК) внесен в Думу.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» подготовлен в целях совершенствования регулирования вопросов деятельности сервисами размещения объявлений. Такие сервисы аккумулируют огромный объем данных граждан России, при этом владельцы многих крупных сервисов объявлений являются иностранными юридическими лицами», — говорится в пояснительной записке.

В Telegram Горелкин привел в пример сервис «Авито». Согласно данным СПАРК, 100% ООО «КЕХ еКоммерц» — юридического лица «Авито» — принадлежат компании OLX Global B.V., которой, в свою очередь, владеет нидерландская группа Prosus (подразделение южноафриканского холдинга Naspers). В конце марта, после начала российской военной операции на Украине, «Авито» был выделен из OLX, а в конце мая Prosus объявила о своем решении продать российский сервис.

«Считаю необходимым законодательно ограничить долю владения классифайдов иностранцами. Участие в них зарубежных компаний должно быть не более чем 20%», — написал парламентарий в Telegram.

Он также предложил обязать владельцев классифайдов не допускать использования сайта в противоправных целях и с целью опорочить, соблюдать права и законные интересы граждан и организаций.

Помимо того, владельцы, по задумке Горелкина, должны разместить адрес электронной почты для сообщений и ФИО или наименование (если это юридическое лицо), а также предоставить возможность измерения посещаемости сервиса.

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Такое регулирование предлагается ввести для ресурсов, число пользователей которых в России превышает 10 млн человек в месяц.

«Основным владельцем таких ресурсов сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин Российской Федерации. При этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20 процентами», — указывается в записке.

При обнаружении нарушений регулятором и отказе их устранить сервисам будет грозить блокировка через суд.

Помимо доступа иностранных компаний к данным россиян Горелкин также указал на случаи мошенничества. «Объем мошеннических действий, которые совершаются с использованием классифайдов, исчисляется сотнями миллионов рублей. Я считаю, что пришла пора наводить в этой индустрии порядок», — написал он.

По сути, отметил депутат, ограничение доли иностранного участия — «форма приземления классифайдов» в России.

В начале 2022 года в России вступил в силу закон о «приземлении» иностранных ИТ-компаний. Компании с суточной аудиторией более чем 500 тыс. российских пользователей, в частности, должны открывать в стране представительство. Всего в реестр Роскомнадзора вошло 13 компаний и принадлежащих им ресурсов, в том числе Google, Apple, Meta (признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom и др. В середине мая регулятор внес «Википедию» в список на «приземление».