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Роскомнадзор внес Wikimedia Foundation в список на «приземление» в России

Фонд «Викимедиа» не получил официального уведомления от Роскомнадзора и пока не принял решения об открытии представительства в России
Фото: Eric Risberg / AP
Фото: Eric Risberg / AP

Роскомнадзор 18 мая внес зарегистрированную в США организацию Wikimedia Foundation Inc. в перечень компаний, которые обязаны открыть в России свое представительство и выполнить ряд требований закона о «приземлении». Соответствующая запись появилась в реестре Роскомнадзора.

Среди ресурсов, в частности, указаны сайты www.wikipedia.org; wikipedia.org; ru.wikipedia.org (российская «Википедия»).

Согласно требованию, фонд должен:

  • разместить на информационных ресурсах электронную форму;
  • создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо;
  • зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что организация пока не исполнила ни одного из требований закона.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа ру» Станислав Козловский сообщил РБК, что официальных уведомлений от Роскомнадзора фонд не получал. Решение об открытии представительства фонда пока не принято, добавил он.

О том, что фонд «Викимедиа» может подпасть под действие закона о «приземлении», в Роскомнадзоре предупреждали еще в конце апреля.

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Закон о «приземлении» иностранных ИТ-гигантов вступил в силу с 1 января. Согласно ему компании с суточной аудиторией более чем 500 тыс. российских пользователей должны открывать в стране представительство.

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Фото:Luciana Guerra / PA Images / ТАСС

В Роскомнадзоре указали, что фонд «Викимедиа» — иностранная компания, которая осуществляет деятельность в интернете на территории России, распространяет информацию на русском языке и обрабатывает сведения о пользователях в стране. Тогда ведомство направило запрос о суточной посещаемости ресурса.

В российской «Википедии» при этом отметили, что из-за закона о «приземлении» она может получить статус иноагента. Козловский напомнил, что финансирование организации осуществляется благодаря пожертвованиям пользователей.

Всего в реестр вошло 13 компаний и принадлежащих им ресурсов, в том числе Google, Apple, Meta (признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom и др.

В администрации президента России объясняли необходимость «приземления» иностранных ИТ-гигантов тем, что существующие офисы этих компаний не отвечали за нарушающие закон действия своих материнских организаций.

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