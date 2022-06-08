Ozon, «Авито» и ЦИАН попросили распространить на них ИТ-льготы

Крупные российские компании с иностранными акционерами попросили правительство поменять критерии для включения их продуктов в реестр отечественного ПО. Это нужно для получения налоговых послаблений, грантов и льготных кредитов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ozon, «Авито», Cian (владеет платформой ЦИАН), HeadHunter, «Тинькофф» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») попросили премьер-министра Михаила Мишустина поддержать инициативу Минцифры по изменению критериев включения софта в реестр отечественного программного обеспечения. Это следует из письма, отправленного в конце мая председателю правительства главами перечисленных компаний. Копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили представители нескольких компаний-отправителей.

Для получения поддержки необходимо, чтобы разрабатываемый компанией софт был включен в реестр российского программного обеспечения. Но чтобы попасть в него, владелец софта должен прямо или косвенно более чем на 50% принадлежать российским структурам либо гражданам. «Для ряда российских компаний, которые являются лидерами цифровой экономики, ведут бизнес только в России и благодаря своему успешному развитию привлекли значительные зарубежные инвестиции, данное требование является блокирующим», — объясняется в письме. В частности, Ozon, «Авито», Cian, HeadHunter, «Тинькофф» и «ВымпелКом» были основаны в России, но впоследствии их основными акционерами стали структуры, зарегистрированные за рубежом. При этом авторы письма отметили, что их сервисами «пользуется большинство граждан России».

Выступавший во вторник, 7 июня, на форуме CNews министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев (его цитаты опубликованы в официальном Telegram-канале министерства) заявил, что власти планируют изменить критерий российского контроля для владельцев ПО, претендующего на включение в реестр. «Мы считаем, что этот критерий нужно немного поменять, потому что у нас много российских компаний, где меньше 50% акций принадлежат российским гражданам, но при этом российские граждане фактически контролируют деятельность компании», — указал Шадаев. Как сообщил РБК представитель министерства в ответ на просьбу прокомментировать содержание письма Ozon, «Авито» и других компаний в правительство, «системно значимые компании российской ИТ-отрасли, очевидно, должны иметь возможность включать продукты в реестр отечественного ПО и пользоваться налоговыми льготами». По его словам, если идея будет поддержана рынком, ведомство подготовит соответствующие изменения в законодательство. Список компаний, которые будут признаны системно значимыми, будет формироваться после внесения изменений, дополнил он.

Представитель аппарата правительства сообщил, что письмо перечисленных компаний поступило к ним. Он не стал комментировать, как в правительстве относятся к предложению.

На что рассчитывать владельцам продуктов из реестра

Изначально владельцы софта из реестра отечественного ПО могли в приоритетном порядке продавать свои продукты госструктурам, а с недавнего времени для них появилось еще несколько льгот:

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С 2021 года вступил в силу так называемый налоговый маневр в ИТ, согласно которому нулевая ставка НДС при продаже программного обеспечения сохранилась только для софта из реестра.

Владельцы такого ПО могут претендовать на субсидируемый государством льготный кредит (от 5 млн до 5 млрд руб.) для реализации проектов по цифровой трансформации на основе российских ИТ-решений.

В середине мая в первом чтении были приняты поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие возможность применять повышенный — до 3 — коэффициент к основной норме амортизации в отношении исключительных прав на ПО из реестра. Другие поправки в Налоговый кодекс также предлагают привязать многие льготы к необходимости включать продукты в реестр (например, возможность получать льготы на доходы от продажи рекламы).

Представитель «Тинькофф» сказал, что технологические продукты и сервисы собственной разработки группы «широко представлены на российском рынке и пользуются высокой популярностью у компаний из разных секторов экономики», но сложившаяся регуляторная среда создавала «неконкурентные условия» для их продвижения и развития из-за особенностей корпоративной структуры. Он считает, что для компаний, которые «созданы и ведут свой бизнес в России под управлением российского менеджмента», изменение требований для включения продуктов в реестр отечественного ПО будет драйвером «развития и полномасштабного внедрения отечественных технологий, снижающих зависимость от иностранных поставщиков».

Представитель Ozon отметил, что их платформа управляется при помощи софта собственной разработки, «который создают 3,8 тыс. инженеров компании в России»; он, «безусловно, является российским по происхождению, применению и доходам от него»: «Ситуация, в которой многие российские лидеры цифровой экономики с иностранными инвестициями ограничены в доступе к мерам поддержки ИТ-компаний, ставит участников рынка в неравные условия и вредит конкуренции». По словам GR-аналитика Cian Дмитрия Денисова, являясь российским сервисом для российских пользователей, они приветствуют инициативу Минцифры по оптимизации требований для включения в реестр отечественного ПО. Представители «ВымпелКома», «Авито» и HeadHunter отказались от комментариев.

«Странно, что компании, которые разрабатывают собственные ИТ-продукты и работают на российском рынке, не подпадают под критерии реестра. Для меня технические характеристики, например поддержка отечественных компонентов, важнее, чем состав акционеров. Тем более что такие компании, как Ozon, Cian, HeadHunter и т.д., торгуются на биржах и могут даже не представлять, кто и из каких государств владеет их акциями», — указал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. В то же время глава АНО «Цифровая культура» Иван Бегтин считает, что у такой инициативы могут быть и негативные последствия. Он опасается, что подобные цифровые платформы, ретейлеры и т.д. начнут регистрировать большое количество внутреннего, узкоприменимого софта, что приведет к увеличению реестра и необоснованному попаданию в него тех компаний, которые «по своей сути не являются айтишными». «Компании, которые направили просьбу в правительство, больше относятся к цифровым платформам, а не к ИТ-отрасли. Сейчас все участники рынка пытаются получить льготы независимо от того, насколько они соответствуют или не соответствуют заданным критериям. Когда ажиотаж спадет и экономика страны стабилизируется, компаниям, которые получили льготы и привилегии незаслуженно, стоит опасаться налоговых проверок», — рассуждает Бегтин.