Главный акционер Avito выйдет из российского бизнеса

Голландский конгромерат Prosus начал поиск покупателя акций Avito. Ранее OLX Group объявила об уходе из России и анонсировала, что Avito будет выделена в отдельную компанию

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Голландский конгромерат Prosus, который является главным акционером интернет-сервиса Avito (ООО «КЕХ еКоммерц»), принял решение об уходе из России. Об этом сообщается на сайте компании.

«25 марта мы объявили об отделении российского сайта объявлений Avito от нашей группы OLX. После завершения этого операционного разделения Prosus приняла решение о выходе из российского бизнеса. Мы начали поиск подходящего покупателя для наших акций Avito», — говорится в сообщении.

В России Avito действует через ООО «КЕХ еКоммерц», головной офис которой расположен в Москве. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% акций компании принадлежит OLX Global B.V.

О том, что OLX Group приняла решение прекратить участие в операциях в России и, как следствие, Avito продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре группы Prosus, стало известно в конце марта.

В Avito отметили, что юридическая процедура может занять несколько месяцев. Компанию продолжит возглавлять Владимир Правдивый с действующей командой топ-менеджеров.

Представитель «Авито» сообщил РБК, что коспания продолжит «функционировать как самостоятельный бизнес в России, управляемый российским менеджментом». По его словам, решение «является логичным продолжением ранее принятого решения о выделении «Авито» в автономный бизнес» и не повлияет на планы и возможности развития «Авито» в России, реализацию намеченной компанией стратегии.

Читайте на РБК Pro Pro Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение Прогнозы Pro Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Статьи Pro TWI — методика, с помощью которой легко стандартизировать наставничество TWI — методика, с помощью которой легко стандартизировать наставничество Инструкции Pro Зачем главы крупнейших компаний чистят туалеты и едят собачий корм Зачем главы крупнейших компаний чистят туалеты и едят собачий корм Статьи Pro Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать Инструкции Pro На США надвигается рецессия. Как действуют Джордж Сорос и Рэй Далио На США надвигается рецессия. Как действуют Джордж Сорос и Рэй Далио Прогнозы Pro Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор Статьи Pro Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Инструкции

Avito является частью OLX Group. Последняя принадлежит группе Prosus, являющейся подразделением южноафриканского холдинга Naspers (холдинг консолидировал Avito в 2019 году).

Компания работает в России 15 лет и является самой популярной онлайн-платформой объявлений в России, согласно данным App Annie и SimilarWeb. Ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек.