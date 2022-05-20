Главный акционер Avito выйдет из российского бизнеса
Голландский конгромерат Prosus, который является главным акционером интернет-сервиса Avito (ООО «КЕХ еКоммерц»), принял решение об уходе из России. Об этом сообщается на сайте компании.
«25 марта мы объявили об отделении российского сайта объявлений Avito от нашей группы OLX. После завершения этого операционного разделения Prosus приняла решение о выходе из российского бизнеса. Мы начали поиск подходящего покупателя для наших акций Avito», — говорится в сообщении.
В России Avito действует через ООО «КЕХ еКоммерц», головной офис которой расположен в Москве. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% акций компании принадлежит OLX Global B.V.
О том, что OLX Group приняла решение прекратить участие в операциях в России и, как следствие, Avito продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре группы Prosus, стало известно в конце марта.
В Avito отметили, что юридическая процедура может занять несколько месяцев. Компанию продолжит возглавлять Владимир Правдивый с действующей командой топ-менеджеров.
Представитель «Авито» сообщил РБК, что коспания продолжит «функционировать как самостоятельный бизнес в России, управляемый российским менеджментом». По его словам, решение «является логичным продолжением ранее принятого решения о выделении «Авито» в автономный бизнес» и не повлияет на планы и возможности развития «Авито» в России, реализацию намеченной компанией стратегии.
Avito является частью OLX Group. Последняя принадлежит группе Prosus, являющейся подразделением южноафриканского холдинга Naspers (холдинг консолидировал Avito в 2019 году).
Компания работает в России 15 лет и является самой популярной онлайн-платформой объявлений в России, согласно данным App Annie и SimilarWeb. Ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек.