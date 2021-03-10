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Пользователи пожаловались на замедление работы Twitter в России

Фото: Jeff Chiu / AP
Фото: Jeff Chiu / AP

Пользователи Twitter пожаловались на некорректную работу сервиса, после того как Роскомнадзор начал замедлять доступ к интернет-платформе. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

По информации портала, жалобы начали поступать с 9:48 мск. 81% пользователей отметили проблемы с сайтом Twitter, еще 18% пожаловались на проблемы со входом в социальную сеть.

Пользователи также пожаловались в Twitter на долгую загрузку изображений и видео на платформе и медленную работу сайта.

Ранее Роскомнадзор объявил, что с 10 марта скорость работы Twitter для пользователей из России будет замедлена. На первом этапе замедлится доступ к платформе с половины компьютеров в России и со всех мобильных устройств.

В ведомстве сообщили, что эта мера призвана принудить компанию к соблюдению норм российского законодательства и защитить россиян от «влияния противоправного контента».

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Фото:Omar Marques / Zuma / Global Look Press

По данным Роскомнадзора, Twitter с 2017 года не удалял контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, а также содержащий детскую порнографию и информацию об использовании наркотических средств. Общее число не удаленных вопреки требованию ведомства постов превышает, по его данным, 3 тыс. Роскомнадзор указал, что если Twitter продолжит игнорировать требования об удалении такого контента, то меры могут быть ужесточены «вплоть до блокировки» доступа к сервису.

Ранее ведомство также сообщало, что Twitter грозит штраф на сумму от 800 тыс. до 4 млн руб. В случае повторного нарушения сумма увеличится до десятой части годовой выручки компании.

Согласно ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту и неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса влекут за собой для юридических лиц административный штраф в размере от 800 тыс. до 8 млн руб., а при повторном нарушении — до одной пятой годовой выручки компании.

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