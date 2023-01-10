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«Дождь» перенесет основную редакцию из Латвии в Нидерланды

«Дождь» перенесет основную редакцию в Нидерланды после получения лицензии
«Дождь» лишился латвийской лицензии в декабре после скандала с журналистом Коростелевым, ее возвращения телеканал добиваться не планирует. Основная часть редакции переместится в амстердамскую студию, лицензия получена на пять лет
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Нидерланды выдали телеканалу «Дождь» (внесен в реестр иноагентов) европейскую пятилетнюю лицензию на вещание, студия в Амстердаме станет для него основной после получения сотрудниками разрешений на работу. Об этом телеканал сообщил в своем телеграм-канале.

«Это означает, что «Дождь» может вернуться в кабельные сети, из которых телеканал был отключен в связи с отзывом лицензии по решению латвийского Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) от 6 декабря», — пояснил «Дождь».

Часть сотрудников телеканала и бюро останутся в Риге, так как «Дождь» считает Латвию «важнейшим направлением с точки зрения информационной стратегии редакции». Редакция оспорила решение латвийского медиарегулятора об отзыве лицензии в суде, однако добиваться ее возвращения не планирует, намереваясь как можно скорее возобновить вещание из Нидерландов.

После ввода российских войск на Украину сайт «Дождя» заблокировали в России, в марте он приостановил работу. Канал возобновил вещание из Риги в июле, поскольку получил лицензию на работу в Латвии.

«Дождь» напомнил, что лицензию латвийские власти отозвали в ходе закрытого заседания, на котором сотрудники телеканала не могли объяснить ситуацию. Это решение было несправедливым, поскольку работа редакции не представляет угрозы национальной безопасности республики, говорится в сообщении: «Мы будем отстаивать в суде свою репутацию, на которую работали последние 13 лет».

Телеканал указал, что эти меры могут стать негативным прецедентом для других СМИ, которые зарегистрированы в Латвии, но вещают на русском языке или на аудитории других стран (в частности, в Риге находится редакция Meduza, признанной иноагентом. — РБК). В Латвийской ассоциации журналистов «Дождь» поддержали, назвав решение медиарегулятора прямой угрозой свободе слова.

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Латвия лишила «Дождь» лицензии после оговорки в прямом эфире журналиста Алексея Коростелева, который призвал делиться информацией о проблемах в российской армии. «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», — добавил он тогда.

В редакции назвали слова Коростелева вводящими в заблуждение и указали, что телеканал не занимается отправкой снаряжения российской армии. Журналиста уволили, за его слова извинился главред Тихон Дзядко (тоже признан иноагентом). Коростелев пояснил РБК, что его слова были вырваны из контекста. «Мой посыл заключался не в материальной поддержке, не в том, что я призываю поддерживать какие-либо силы, участвующие в СВО (специальной военной операции на Украине. — РБК)». Он добавил, что говорил о том, что «не должны гибнуть люди».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Нидерланды «Дождь» лицензия на вещание
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