Экс-член ОНК объяснил обращение о признании Meduza иноагентом

Александр Ионов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Заявление, по которому интернет-издание Meduza было признано Минюстом иноагентом, подал в Роскомнадзор бывший член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Ионов. Об этом он сам сообщил РБК.

По словам Ионова, он написал заявление о признании Meduza иноагентом «по абсолютно простой причине».

«Meduza достаточно активно получала субсидирование и гранты от иностранных лиц, но никак не декларировала свою зависимость от зарубежных инвестиций и не подавала никаких заявок о регистрации себя в качестве иноагента в Минюст», — сказал Ионов.

Он пояснил, что в Европейском союзе и в США действует жесткое законодательство в отношении иностранных агентов. Россияне, граждане других стран и различные юридические лица попадали там под законы о деятельности незарегистрированного иноагента, а некоторые люди «даже отбывали наказание в американских застенках», сказал он.