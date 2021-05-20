Экс-член ОНК объяснил обращение о признании Meduza иноагентом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 73,6 (-0,08) Инвестиции, 12:26
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 89,77 (-0,33) Инвестиции, 12:26
Зеленский объяснил нежелание давать характеристику Путину Политика, 15:12 В Москве задержали двух высокопоставленных чиновниц Минпромторга Общество, 15:05 Кабмин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря Общество, 15:04 Банк из дела Калви при покупке оценили вдвое дешевле капитала Финансы, 14:58 Собянин не увидел взрывного роста заболеваемости COVID-19 в Москве Политика, 14:53 Шайба Капризова вошла в десятку лучших в регулярном чемпионате НХЛ Спорт, 14:52 Капитан «Зенита» не включил Дзюбу в топ-3 игроков сезона Спорт, 14:44 Dogecoin вырос на 16% за 15 минут после твита Илона Маска Крипто, 14:44 Зеленский пообещал провести парад к 30-летию Украины на суше и на море Политика, 14:44 Как продать ноу-хау: особенности права на секрет производства Pro, 14:43 Минюст предложил автоматически списывать штрафы со счетов автомобилистов Общество, 14:40 Наплыв мигрантов из Марокко в Испанию. Фоторепортаж Общество, 14:38  Акции Virgin Galactic выросли на 20% на объявлении даты полета в космос Инвестиции, 14:30 Интервью посла Израиля РБК о конфликте на Ближнем Востоке. Видео Политика, 14:26
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

Экс-член ОНК объяснил обращение о признании Meduza иноагентом

Александр Ионов
Александр Ионов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Заявление, по которому интернет-издание Meduza было признано Минюстом иноагентом, подал в Роскомнадзор бывший член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Ионов. Об этом он сам сообщил РБК.

По словам Ионова, он написал заявление о признании Meduza иноагентом «по абсолютно простой причине».

«Meduza достаточно активно получала субсидирование и гранты от иностранных лиц, но никак не декларировала свою зависимость от зарубежных инвестиций и не подавала никаких заявок о регистрации себя в качестве иноагента в Минюст», — сказал Ионов.

Он пояснил, что в Европейском союзе и в США действует жесткое законодательство в отношении иностранных агентов. Россияне, граждане других стран и различные юридические лица попадали там под законы о деятельности незарегистрированного иноагента, а некоторые люди «даже отбывали наказание в американских застенках», сказал он.

«Медуза» заявила о потере доходов из-за признания иноагентом
Технологии и медиа
Галина Тимченко в офисе &laquo;Медузы&raquo;&nbsp;в Риге

«Это не первое мое обращение, они были и ранее», — сказал Ионов. По его словам, первый раз он пожаловался на Meduza около двух лет назад.

«Meduza много статей писала в том числе про меня, которые не соответствовали действительности. Они как западные СМИ: когда им интересно писать про ту тему, которую ты рассказываешь как правозащитник, они ссылаются на тебя как на хороший контакт, на хороший источник. А потом через какое-то время пишется статья, что я то ли какими-то троллями руковожу, то ли еще кем-то», — отметил он.

Читайте на РБК Pro
Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий Как растерять уважение подчиненных. 7 частых ошибок управленцев Продажи кладовок в Москве выросли на 67%. Стоит ли в них инвестировать О чем не стоит писать в сопроводительном письме работодателю — 10 правил

Он уточнил, что такие материалы выходили в англоязычной версии Meduza.

Ионов добавил, что жаловался и на другие СМИ, однако с ними «получалось немножко проще». Он объяснил, что эти издания снимали спорные материалы после досудебной претензии. Экс-член ОНК указал, что не может назвать эти СМИ, так как после снятия публикации подписывал документы, запрещающие это делать.

В Кремле исключили ограничение работы «Медузы» из-за статуса иноагента
Политика
Фото:Meduza

Ранее адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале опубликовал документы, которыми руководствовался Минюст, когда принимал решение о признании Meduza иностранным агентом. Из этих материалов следует, что обращение направил Ионов.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил РБК, что Ионов ранее был членом комиссии, но с 2019 года не входит в ее состав. На сайте ОНК Ионов по-прежнему указан в числе членов комиссии.

Генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко сказала РБК, что в настоящий момент редакция вместе с юристами изучает документы и пока комментировать не готова.

Минюст внес юрлицо Meduza — SIA Medusa Project — в список иностранных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, 23 апреля. В Meduza это решение назвали неприятным, но ожидаемым.

В мае Meduza обжаловала включение в реестр СМИ-иноагентов в Замоскворецком районном суде Москвы.

ОНК СМИ-иноагенты новости Meduza
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
«Медуза» заявила о потере доходов из-за признания иноагентом
Технологии и медиа
В Кремле исключили ограничение работы «Медузы» из-за статуса иноагента
Политика
«Медуза» обжалует включение издания в реестр иноагентов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter