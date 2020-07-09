Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

«Сегодня же, уже более десяти лет мы живем в парадоксальной ситуации, когда две компании Кремниевой долины полностью контролируют то, какие приложения могут устанавливать на свои телефоны миллиарды пользователей по всему миру. И если Google пока еще предоставляет ограниченную возможность запускать приложения вне их магазина Play Store, то Apple не дает своим пользователям выйти ни на шаг за рамки своей закрытой экосистемы, созданной для одной цели — сбора 30%, который в конечном итоге платят либо пользователи, либо разработчики», — написал основатель Telegram.
Дуров подчеркнул, что Apple и Google обязаны своим монопольным положением на рынке мобильных операционных систем именно сторонним разработчикам. По мнению Дурова, попытки других технологических гигантов, таких как Microsoft, выйти на этот рынок закончились неудачей из-за того, что под системы Apple и Google существует большое количество приложений, созданных независимыми разработчиками. Это стимулирует пользователей выбирать устройства именно с их ОС. «То есть Apple эксплуатирует разработчиков приложений дважды — в качестве бесплатной рабочей силы для создания конкурентного преимущества своим смартфонам и в качестве источника сверхприбыли через отъем 30% от продажи их сервисов», — заключил Дуров.
Дуров обратил внимание на то, что российские власти уже проявляют интерес к Apple в контексте требований предустановки отечественных приложений на смартфоны iPhone. Однако это, по мнению Дурова, недостаточно. «Если говорить о предустановке, на месте национальных государств я бы старался обязать Apple как минимум предустанавливать собственные — альтернативные — магазины приложений, которые позволяли бы местным разработчикам не отправлять 30% от своего оборота в Калифорнию. Это было бы более эффективной мерой поддержки локального ИT, чем обсуждаемый в ряде стран ЕС цифровой налог», — написал основатель Telegram.
В июне Дуров уже затрагивал тему монополии американских ИТ-гигантов на рынке мобильных приложений. В своем Twitter он называл комиссию 30% «безумной».
Поправки о предустановке российского софта на ввозимые в страну устройства были приняты в декабре 2019 года. Закон должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года, однако 31 марта Госдума перенесла эту дату на 1 января из-за пандемии коронавируса. Первой о согласии на предустановку российского софта на свои смартфоны заявила компания Samsung, позднее свое согласие дал и китайский производитель Huawei.
Компания Apple ранее не соглашалась на предустановку приложений сторонних производителей на свои гаджеты, в связи с чем эксперты предупреждали о возможном уходе компании с российского рынка. Глава Минпромторга Денис Мантуров в этом усомнился. «Я не думаю, что коллег это [предустановка российского ПО] будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения», — говорил он.
Источники «Коммерсанта» в июне сообщали, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) при отправке проекта постановления об обязательной предустановке отечественного софта сделала уступку и разрешила не загружать приложения на устройства в полном объеме. Достаточно будет разместить на экране иконки, с помощью которых сам потребитель сможет загрузить предложенную ему российскую программу. По словам собеседника «Коммерсанта», это является уступкой ФАС американской Apple.
Возможность того, что новые условия — это уступка американской компании, ФАС опровергла. «Никому из участников рынка проектом не предоставляется преимущественных условий, в том числе компании Apple, и ни смягчений требований, ни специальных условий в проект не вносилось», — заявили в ФАС.