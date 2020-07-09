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Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

Telegram активно подключается к борьбе с монопольными привилегиями Apple и Google, которые забирают себе значительную долю дохода независимых разработчиков, которые зависят от их магазинов приложений
Илья Перекопский
Илья Перекопский (Фото: ilya / VK)

Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях. По его словам, этот налог не позволяет в полной мере раскрыть потенциал разработчикам мобильных приложений, передает корреспондент РБК.

«Сейчас в Европе идет активное обсуждение на эту тему, мы принимаем в нем активное участие. Мы хотели бы призвать Россию в этом прогрессивном движении», — заявил Перекопский во время панельной дискуссии с представителями ИT-индустрии в Казани под председательством премьера Михаила Мишустина. По его словам, это серьезный сдерживающий фактор для всей ИТ-индустрии в мире и, в частности, в Восточной Европе и в России. «Они по дешевке покупают компании в Восточной Европе, увозят к себе программистов, поэтому ИТ-индустрия развивается не так сильно, как хотелось бы», — сказал он, отметив, что «потенциал сконцентрирован в странах Восточной Европы».

«К сожалению, это сфера, где технологически сложно конкурировать. Мы в 2016 году запустили игровую платформу с каталогами в Telegram. Но Apple не позволил нам ее оставить, нам пришлось ее удалить под угрозой удаления Telegram из App Store. Получается аналогия: раньше была ставка Золотой орды, все привозили дань в Татарстан, а сейчас есть ставка в Сан-Франциско около Золотого моста, и все привозят дань туда», — заключил Перекопский.

Дуров назвал способ покончить с монополией Apple на установку приложений
Технологии и медиа
Павел Дуров

Одновременно 9 июля в своем Telegram-канале основатель сервиса Павел Дуров опубликовал статью, в которой также пожаловался на необходимость разработчиков выплачивать 30% дохода Apple и Google.

«Сегодня же, уже более десяти лет мы живем в парадоксальной ситуации, когда две компании Кремниевой долины полностью контролируют то, какие приложения могут устанавливать на свои телефоны миллиарды пользователей по всему миру. И если Google пока еще предоставляет ограниченную возможность запускать приложения вне их магазина Play Store, то Apple не дает своим пользователям выйти ни на шаг за рамки своей закрытой экосистемы, созданной для одной цели — сбора 30%, который в конечном итоге платят либо пользователи, либо разработчики», — написал основатель Telegram.

Дуров подчеркнул, что Apple и Google обязаны своим монопольным положением на рынке мобильных операционных систем именно сторонним разработчикам. По мнению Дурова, попытки других технологических гигантов, таких как Microsoft, выйти на этот рынок закончились неудачей из-за того, что под системы Apple и Google существует большое количество приложений, созданных независимыми разработчиками. Это стимулирует пользователей выбирать устройства именно с их ОС. «То есть Apple эксплуатирует разработчиков приложений дважды — в качестве бесплатной рабочей силы для создания конкурентного преимущества своим смартфонам и в качестве источника сверхприбыли через отъем 30% от продажи их сервисов», — заключил Дуров.

Дуров обратил внимание на то, что российские власти уже проявляют интерес к Apple в контексте требований предустановки отечественных приложений на смартфоны iPhone. Однако это, по мнению Дурова, недостаточно. «Если говорить о предустановке, на месте национальных государств я бы старался обязать Apple как минимум предустанавливать собственные — альтернативные — магазины приложений, которые позволяли бы местным разработчикам не отправлять 30% от своего оборота в Калифорнию. Это было бы более эффективной мерой поддержки локального ИT, чем обсуждаемый в ряде стран ЕС цифровой налог», — написал основатель Telegram.

В июне Дуров уже затрагивал тему монополии американских ИТ-гигантов на рынке мобильных приложений. В своем Twitter он называл комиссию 30% «безумной».

Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты
Технологии и медиа

Поправки о предустановке российского софта на ввозимые в страну устройства были приняты в декабре 2019 года. Закон должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года, однако 31 марта Госдума перенесла эту дату на 1 января из-за пандемии коронавируса. Первой о согласии на предустановку российского софта на свои смартфоны заявила компания Samsung, позднее свое согласие дал и китайский производитель Huawei.

Компания Apple ранее не соглашалась на предустановку приложений сторонних производителей на свои гаджеты, в связи с чем эксперты предупреждали о возможном уходе компании с российского рынка. Глава Минпромторга Денис Мантуров в этом усомнился. «Я не думаю, что коллег это [предустановка российского ПО] будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения», — говорил он.

СМИ узнали об уступках Apple в вопросе об установке отечественного ПО
Бизнес
Фото: Mark Lennihan / AP

Источники «Коммерсанта» в июне сообщали, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) при отправке проекта постановления об обязательной предустановке отечественного софта сделала уступку и разрешила не загружать приложения на устройства в полном объеме. Достаточно будет разместить на экране иконки, с помощью которых сам потребитель сможет загрузить предложенную ему российскую программу. По словам собеседника «Коммерсанта», это является уступкой ФАС американской Apple.

Возможность того, что новые условия — это уступка американской компании, ФАС опровергла. «Никому из участников рынка проектом не предоставляется преимущественных условий, в том числе компании Apple, и ни смягчений требований, ни специальных условий в проект не вносилось», — заявили в ФАС.

Автор: Владислав Скобелев
Теги: Telegram, Apple, Google
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