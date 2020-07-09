Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

Telegram активно подключается к борьбе с монопольными привилегиями Apple и Google, которые забирают себе значительную долю дохода независимых разработчиков, которые зависят от их магазинов приложений

Илья Перекопский (Фото: ilya / VK)

Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях. По его словам, этот налог не позволяет в полной мере раскрыть потенциал разработчикам мобильных приложений, передает корреспондент РБК.

«Сейчас в Европе идет активное обсуждение на эту тему, мы принимаем в нем активное участие. Мы хотели бы призвать Россию в этом прогрессивном движении», — заявил Перекопский во время панельной дискуссии с представителями ИT-индустрии в Казани под председательством премьера Михаила Мишустина. По его словам, это серьезный сдерживающий фактор для всей ИТ-индустрии в мире и, в частности, в Восточной Европе и в России. «Они по дешевке покупают компании в Восточной Европе, увозят к себе программистов, поэтому ИТ-индустрия развивается не так сильно, как хотелось бы», — сказал он, отметив, что «потенциал сконцентрирован в странах Восточной Европы».

«К сожалению, это сфера, где технологически сложно конкурировать. Мы в 2016 году запустили игровую платформу с каталогами в Telegram. Но Apple не позволил нам ее оставить, нам пришлось ее удалить под угрозой удаления Telegram из App Store. Получается аналогия: раньше была ставка Золотой орды, все привозили дань в Татарстан, а сейчас есть ставка в Сан-Франциско около Золотого моста, и все привозят дань туда», — заключил Перекопский.

Одновременно 9 июля в своем Telegram-канале основатель сервиса Павел Дуров опубликовал статью, в которой также пожаловался на необходимость разработчиков выплачивать 30% дохода Apple и Google.