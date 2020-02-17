Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 63,31 (-0,15) Quote, 12:22
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 68,62 (-0,15) Quote, 12:22
«Аэрофлот» сократил число рейсов в Китай Бизнес, 21:01 Многоразовая ступень ракеты Falcon 9 упала в Атлантический океан Технологии и медиа, 20:59 МИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков Политика, 20:49 Samsung первым заявил о согласии на предустановку российского софта Технологии и медиа, 20:44 Делегации России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе Политика, 20:35 ЕС внес восемь человек и две компании в санкционный список по Сирии Политика, 20:04 В Москве госпитализировали двух студентов МГУ из Китая Общество, 19:54 «Газпром» сменил главного бухгалтера Бизнес, 19:42 Время для любви, Родченко и другой Восток: куда пойти до конца зимы Стиль, 19:30 «Роснефть» потратит на «зеленые инвестиции» 300 млрд руб. Бизнес, 19:30 Клиенты биржи FCoin потеряли доступ к своим Bitcoin на сумму в $124 млн Крипто, 19:27 Пассажиры лайнера Diamond Princess рассказали о карантине на борту Общество, 19:16 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:14 МВД подтвердило подачу рапорта об отставке начальником полиции Москвы Общество, 19:11
Технологии и медиа ,  
0 

Samsung первым заявил о согласии на предустановку российского софта

Samsung заявил, что будет готов устанавливать российский софт на свои смартфоны перед продажей. Опыт предустановки российских приложений у компании уже есть
Фото: Michael Short / Bloomberg

Компания Samsung первой из крупных производителей гаджетов сообщила о своей готовности исполнить требования закона о предустановке российского софта. О готовности пресс-служба сообщила агентству «РИА Новости».

«Samsung Electronics будет готова выполнить требования законодательства РФ, предусмотренные регулятором, и адаптировать деятельность компании согласно принятым постановлениям. Поправки к закону не повлияют на планы компании о продолжении работы в России», — говорится в заявлении, которое приводит агентство.

В компании подчеркнули, что у них уже есть опыт предустановки приложений российских разработчиков на смартфоны: это, к примеру. почтовый сервис Mail.ru и поисковик «Яндекса».

РБК направил запрос в пресс-службу Samsung.

В России смартфоны Samsung удерживают вторую по размеру долю рынка (28,5% в количественном выражении по данным МТС). Лидером российского рынка является китайская Huawei и принадлежащий ей бренд Honor (32,7% рынка). На Apple приходится 9,7% гаджетов в России.

Как выглядят новые смартфоны Samsung. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Закон о предустановке российского ПО на гаджеты был принят в декабре 2019 года. Его планируется реализовать в несколько этапов. Для смартфонов предустановка российского софта станет обязательной с 1 июля 2020 года, на планшеты это распространится с 2021-го, на компьютеры — с 2022 года, а на smart TV и ТВ-приставки — с 2023-го. Для смартфонов, предварительно, обязательным станет наличие поиска от российских производителей, антивирус, навигатор (карты), мессенджер, социальные сети, госуслуги, персональная платежная система МИР.

Против закона высказывалась Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, члены — Apple, Samsung, Huawei, Google, Phillips и др.), посчитавшая, что она может негативно сказаться на развитии рынка и привести к монополизации отрасли.

Компания Apple ранее не соглашалась на предустановку приложений сторонних производителей на свои гаджеты, в связи с чем эксперты предупреждали о возможном уходе компании с российского рынка. Глава Минпромторга Денис Манутров в этом усомнился. «Я не думаю, что коллег это [предустановка российского ПО] будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения», — говорил он.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Владислав Скобелев
Теги: Samsung, софт
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Samsung назвал цены на новые смартфоны в России
Технологии и медиа
Samsung объяснил блокировку своих «умных» телевизоров в России
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter