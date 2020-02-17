Samsung первым заявил о согласии на предустановку российского софта
Компания Samsung первой из крупных производителей гаджетов сообщила о своей готовности исполнить требования закона о предустановке российского софта. О готовности пресс-служба сообщила агентству «РИА Новости».
«Samsung Electronics будет готова выполнить требования законодательства РФ, предусмотренные регулятором, и адаптировать деятельность компании согласно принятым постановлениям. Поправки к закону не повлияют на планы компании о продолжении работы в России», — говорится в заявлении, которое приводит агентство.
В компании подчеркнули, что у них уже есть опыт предустановки приложений российских разработчиков на смартфоны: это, к примеру. почтовый сервис Mail.ru и поисковик «Яндекса».
РБК направил запрос в пресс-службу Samsung.
В России смартфоны Samsung удерживают вторую по размеру долю рынка (28,5% в количественном выражении по данным МТС). Лидером российского рынка является китайская Huawei и принадлежащий ей бренд Honor (32,7% рынка). На Apple приходится 9,7% гаджетов в России.