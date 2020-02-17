Samsung первым заявил о согласии на предустановку российского софта

Samsung заявил, что будет готов устанавливать российский софт на свои смартфоны перед продажей. Опыт предустановки российских приложений у компании уже есть

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Компания Samsung первой из крупных производителей гаджетов сообщила о своей готовности исполнить требования закона о предустановке российского софта. О готовности пресс-служба сообщила агентству «РИА Новости».

«Samsung Electronics будет готова выполнить требования законодательства РФ, предусмотренные регулятором, и адаптировать деятельность компании согласно принятым постановлениям. Поправки к закону не повлияют на планы компании о продолжении работы в России», — говорится в заявлении, которое приводит агентство.

В компании подчеркнули, что у них уже есть опыт предустановки приложений российских разработчиков на смартфоны: это, к примеру. почтовый сервис Mail.ru и поисковик «Яндекса».

РБК направил запрос в пресс-службу Samsung.

В России смартфоны Samsung удерживают вторую по размеру долю рынка (28,5% в количественном выражении по данным МТС). Лидером российского рынка является китайская Huawei и принадлежащий ей бренд Honor (32,7% рынка). На Apple приходится 9,7% гаджетов в России.