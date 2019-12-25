Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка

Американская корпорация не покинет российский рынок из-за закона о предустановке российского ПО на смартфоны и компьютеры, поскольку это будет невыгодно для нее, считает министр

Денис Мантуров (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения. Такое мнение в интервью «Известиям» выразил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Я не думаю, что коллег это [предустановка российского ПО] будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения», — заявил министр.

По его словам, на российском рынке доминируют другие компании-производители смартфонов, и «не каждый станет покупать Apple». «У меня, например, Samsung. А был и полуроссийский продукт YotaPhone», — отметил Мантуров.

Министр назвал YotaPhone «очень интересным по технологиям и дизайну» смартфоном. «Мы вовремя запатентовали это ноу-хау, никто нас не переплюнул», — заявил он. По словам Мантурова, «все уперлось» в российский рынок, который не позволил обеспечить эффективную экономическую модель производства в стране. Аппараты производились в Китае, «в итоге китайцы и купили YotaPhone полностью», отметил глава Минпромторга. Он выразил надежду, что попытки производства отечественного гаджета возобновятся.