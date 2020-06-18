Дуров назвал способ покончить с монополией Apple на установку приложений

Дуров назвал безумной комиссию 30%, которую Apple и Google забирают с покупок в мобильных приложениях, установленных через их магазины Apple Store и Google Play. По его словам, из-за нее разрушаются «стартапы и целые индустрии»

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за комиссии с покупок в приложениях. Об этом он написал в своем Twitter.

«Apple и Google накладывают безумный 30-процентный налог с продаж на все цифровые товары, продаваемые на каждом мобильном телефоне в мире. Результат — пользователи платят по более высоким ценам, стартапы и целые индустрии разрушаются или не появляются вовсе. Регуляторы игнорируют этот абсурд уже десять лет», — заявил Дуров.

По его словам, решить эту проблему и покончить с «монополией Apple» просто: нужно дать пользователям возможность устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений, а не только через AppStore с «30-процентной комиссией, цензурой и отсутствием конфиденциальности». «Просто повторите то, как приложения устанавливаются на компьютер», — предложил Дуров.

Речь идет о комиссии, которую компании Google и Apple взимают с продаж в приложениях, установленных пользователями через их магазины Google Play и Apple Store. От суммы покупок в приложении им выплачивается 30%, оставшуюся прибыль получают сами разработчики.