Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты

Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с законом на продающихся на территории России смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV должны быть изначально установлены отечественные приложения.

Перечень товаров, на которые должно предустанавливаться ПО, список приложений и порядок их установки будет определять правительство. Документ также предусматривает штрафы за отказ предустанавливать софт. Индивидуальных предпринимателей ждут штрафы от 100 тыс. до 500 тыс. руб., юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.

21 ноября закон приняла в третьем чтении Госдума, а 25 ноября документ прошел утверждение в Совете Федерации.