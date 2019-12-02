Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 64,41 (+0,33) Quote, 15:59
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 70,97 (+0,43) Quote, 15:59
Путин подписал закон о нацистской символике Общество, 19:25 «Золотые руки. Добрые сердца»: как помочь престарелым и инвалидам Партнерский материал, 19:25 Два человека пострадали при обрушении моста в Оренбурге Общество, 19:22 В Киеве назвали провокацией появившийся «план реинтеграции Донбасса» Политика, 19:20 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:07 Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты Технологии и медиа, 18:58 «Газпром» впервые запустил газ в Китай: что это значит для компании Quote, 18:55 Роспотребнадзор назвал причину отравления в детском саду Беслана Общество, 18:54 На Национальном рекламном форуме обсудили основные тренды отрасли Пресс-релиз, 18:52 Роналду второй год подряд не посетит церемонию вручения «Золотого мяча» Спорт, 18:47 Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак» Общество, 18:44 Что будет с Bitcoin: криптовалюте пообещали новое снижение курса Крипто, 18:43 Путин разрешил транспортной полиции использовать электрошокеры Общество, 18:41 Путин подписал закон о штрафах за нарушения при хранении личных данных Общество, 18:36
Технологии и медиа ,  
0 
Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты

Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с законом на продающихся на территории России смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV должны быть изначально установлены отечественные приложения.

Перечень товаров, на которые должно предустанавливаться ПО, список приложений и порядок их установки будет определять правительство. Документ также предусматривает штрафы за отказ предустанавливать софт. Индивидуальных предпринимателей ждут штрафы от 100 тыс. до 500 тыс. руб., юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Экономика
Бизнес попросил Путина отклонить закон о предустановке российского софта

21 ноября закон приняла в третьем чтении Госдума, а 25 ноября документ прошел утверждение в Совете Федерации.

В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) закон назвали «вредной и непродуманной инициативой». Представители ассоциации считают, что документ приведет к монополизации ИТ-отрасли крупными компаниями, снижению качества софта и росту стоимости смартфонов и компьютеров. Кроме того, бизнес отмечает нарушение принципов ВТО этим законом, а также тот факт, что при его разработке не учитывалось мнение участников рынка. 29 ноября РАТЭК обратилась к Путину с просьбой отклонить документ.

Теги: ПО, закон, Владимир Путин
Материалы по теме
Бизнес попросил Путина отклонить закон о предустановке российского софта
Экономика
Совфед утвердил закон о предустановке российского софта на гаджеты
Технологии и медиа
В РАТЭК назвали вредным закон о предустановке российского ПО на гаджеты
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter