Huawei согласилась выполнять правило по предустановке российского софта

Китайская компания Huawei согласилась с требованиями по предустановке на гаджеты российского софта. Ранее с аналогичными заявлениями выступили представители Samsung Electronics и Xiaomi

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Компания Huawei готова исполнять требования о предустановке российского софта на гаджеты. Об этом РБК заявил представитель пресс-службы компании.

«Мы работаем над этим и стремимся найти оптимальное решение для всех участников рынка», — заявил представитель Huawei. Он также отметил, что компания рада сотрудничеству с российскими разработчиками программного обеспечения (ПО).

Ранее с аналогичным заявлением выступили Xiaomi и Samsung Electronics. Представитель пресс-службы Xiaomi отметил, что компания «активно практикует предустановку приложений от локальных разработчиков, и эта процедура тщательно отработана». Представитель Samsung говорил, что у корпорации уже есть опыт подобного сотрудничества, включая предустановку отечественных сервисов. В частности, некоторые устройства Samsung поставляются с встроенным почтовым сервисом от Mail.ru Group или поисковым приложением от «Яндекса».

Закон о предустановке российского ПО на гаджеты был принят в декабре 2019 года, но в нем не указывались типы приложений, на какие именно устройства они должны устанавливаться и другие детали. В феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проект постановления правительства, из которого следовало, что с 1 июля 2020 года требования станут обязательными для оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями (в частности, смартфоны), тогда же станет обязательной предустановка отечественных поисковых систем и браузеров, картографических сервисов и навигаторов.

С 1 июля 2021 года требования о предустановке распространятся на системные блоки, компьютеры и ноутбуки, также на мессенджеры, соцсети, электронную почту, антивирусы, программы для доступа к инфраструктуре электронного правительства, а также приложение национальной платежной системы. С июля 2022-го — на телевизоры с цифровым блоком управления, а также аудиовизуальные сервисы и приложения, обеспечивающие трансляцию 20 обязательных общедоступных каналов.