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СМИ узнали об уступках Apple в вопросе об установке отечественного ПО

ФАС разрешила не устанавливать приложения на смартфонах, а ограничиться размещением иконок на экране
Apple AAPL $351,32 -0,05% Купить
Фото: Mark Lennihan / AP
Фото: Mark Lennihan / AP

ФАС направила в правительство проект постановления об обязательной предустановке отечественных приложений и программ на смартфоны, компьютеры и Smart TV, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.

По данным издания новая версия документа позволяет не устанавливать отечественные программы на планшеты и умные часы.

Одним из важных дополнений является то, что производителям позволят не предустанавливать приложения на смартфоны и компьютеры в полном объеме. Достаточно будет разместить на экране иконки, с помощью которых сам потребитель сможет загрузить предложенную ему российскую программу.

По словам источника «Коммерсанта», это является уступкой ФАС американской Apple, которая отказывалась от предустановки российских приложений.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

При этом неясно, согласится ли Apple в этом случае следовать российскому законодательству. По мнению аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, американской компании это невыгодно, поскольку в случае уступки и другие страны могут потребовать от нее аналогичных действий.

Неясность остается и со сроками. ФАС предлагает применять документ о предустановке российских программ с 1 января 2021 года. Однако в Ассоциации продавцов и производителей бытовой техники и компьютеров считают, что быстро сформировать необходимый перечень приложений не удастся, а потому начать переговоры с российскими разработчиками производителям устройств получится не раньше февраля.

В целом же участникам рынка необходимо минимум 18 месяцев для подготовки к новым требованиям, а затраты каждого производителя превысят $1 млн, что приведет к росту цен на смартфоны не менее чем на 500 руб., считают в РАТЭК. Там предложили вернуть постановление на доработку и отложить срок его вступления в силу до 1 июля 2022 года.

Поправки о предустановке российского софта на ввозимые в страну устройства были приняты в декабре 2019 года. Закон должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года, однако 31 марта Госдума перенесла эту дату на 1 января из-за пандемии коронавируса.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Apple, ФАС
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