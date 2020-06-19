СМИ узнали об уступках Apple в вопросе об установке отечественного ПО

ФАС разрешила не устанавливать приложения на смартфонах, а ограничиться размещением иконок на экране

Фото: Mark Lennihan / AP

ФАС направила в правительство проект постановления об обязательной предустановке отечественных приложений и программ на смартфоны, компьютеры и Smart TV, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.

По данным издания новая версия документа позволяет не устанавливать отечественные программы на планшеты и умные часы.

Одним из важных дополнений является то, что производителям позволят не предустанавливать приложения на смартфоны и компьютеры в полном объеме. Достаточно будет разместить на экране иконки, с помощью которых сам потребитель сможет загрузить предложенную ему российскую программу.

По словам источника «Коммерсанта», это является уступкой ФАС американской Apple, которая отказывалась от предустановки российских приложений.

При этом неясно, согласится ли Apple в этом случае следовать российскому законодательству. По мнению аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, американской компании это невыгодно, поскольку в случае уступки и другие страны могут потребовать от нее аналогичных действий.

Неясность остается и со сроками. ФАС предлагает применять документ о предустановке российских программ с 1 января 2021 года. Однако в Ассоциации продавцов и производителей бытовой техники и компьютеров считают, что быстро сформировать необходимый перечень приложений не удастся, а потому начать переговоры с российскими разработчиками производителям устройств получится не раньше февраля.

В целом же участникам рынка необходимо минимум 18 месяцев для подготовки к новым требованиям, а затраты каждого производителя превысят $1 млн, что приведет к росту цен на смартфоны не менее чем на 500 руб., считают в РАТЭК. Там предложили вернуть постановление на доработку и отложить срок его вступления в силу до 1 июля 2022 года.

Поправки о предустановке российского софта на ввозимые в страну устройства были приняты в декабре 2019 года. Закон должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года, однако 31 марта Госдума перенесла эту дату на 1 января из-за пандемии коронавируса.