Голливуд уступил место в онлайн-кинотеатрах кино из Турции и Кореи

К середине 2023 года в российских онлайн-кинотеатрах осталось меньше голливудского контента, чем турецких и корейских проектов. Платформы жалуются на подорожание сериалов из Турции и делают ставку на отечественные новинки

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Количество фильмов и сериалов корейского и турецкого производства в крупнейших российских онлайн-кинотеатрах впервые превысило количество контента так называемых мейджоров — ведущих голливудских студий. Это следует из подсчетов информационно-аналитического агентства TelecomDaily, выполненных по просьбе РБК.

Как считали TelecomDaily подсчитало количество тайтлов (за единицу контента учитывается один фильм или полностью один сериал, а не отдельно взятый эпизод) корейских, турецких и голливудских художественных фильмов и сериалов, доступных на конец мая 2023 года в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви», Wink, Okko, Kion, Premier и more.tv. Из статистики исключены документальные и анимационные проекты, а также проекты, произведенные в партнерстве с другими странами. Конечные результаты по голливудским студиям (учитывались Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal) округлены до десятков в связи с вероятностью погрешности при подсчетах. Данные в этой категории после автоматических подсчетов проверялись вручную, поскольку, как поясняют в TelecomDaily, в онлайн-кинотеатрах до сих пор остаются карточки некоторых известных фильмов, например «Гарри Поттер» или «Пираты Карибского моря», при этом самих фильмов в доступе уже нет. Такие случаи были исключены из общей статистики.

Количество голливудского контента, полноценно доступного для просмотра в российских онлайн-кинотеатрах, сейчас варьируется от 200 до 270 наименований, отмечают в TelecomDaily. Связано это преимущественно с истечением лицензионных договоров со студиями-мейджорами, в марте прошлого года объявившими о прекращении своей деятельности в России. Так, с конца февраля 2023 года из библиотек стримингов исчезли фильмы франшизы «Гарри Поттер». Других известных картин студии Warner Bros. (например, «Первому игроку приготовиться» или «Начало») РБК на платформах также не обнаружил. В марте у видеосервисов истек срок лицензионных прав на показ сериалов и фильмов Disney («Пираты Карибского моря», «Звездные войны», кинокомиксы Marvel и т.д.). Крупные проекты Sony, например «Бегущий по лезвию 2049» и «Джанго освобожденный», недоступны на «Кинопоиске», хотя еще остаются, например, на «Иви» и Wink. Нет в библиотеках и новинок этих студий, вышедших за последний год.

В качестве альтернативы голливудскому кино онлайн-кинотеатры выбрали контент из Южной Кореи и Турции: о массовых закупках фильмов и сериалов из этих стран стало известно летом 2022 года. Больше всего контента корейского производства TelecomDaily обнаружило в библиотеке «Кинопоиска» — 276 наименований. Далее следует «Иви», у которого, по данным агентства, 239 единиц корейских фильмов и сериалов, у Wink — 227, у Okko — 221, у Kion — 194. Количество турецкого контента пока существенно ниже, здесь лидирует «Иви» — 63 тайтла, далее следует «Кинопоиск» (44), Wink (33), Okko (28) и more.tv (22).

Еще в марте 2023 года палитра контента в библиотеках видеосервисов была совершенно иной. Несмотря на то что уже тогда количество фильмов и сериалов крупнейших западных киностудий сократилось в 1,5–2 раза год к году, такой контент все же доминировал. В зависимости от конкретной платформы число тайтлов студий-мейджоров составляло чуть менее 1–2 тыс.

Довольны ли видеосервисы новым кино

Корейское и турецкое кино смотрит каждый десятый пользователь Okko, и это «нельзя назвать пределом», считает директор сервиса по контенту Эльвира Дмитриевская. Пока турецкие и корейские фильмы и сериалы у онлайн-кинотеатра занимают сравнительно небольшую долю каталога — чуть больше 3% совокупно, но если за единицу контента брать каждую серию, а не тайтл целиком, то этот показатель превысит 10%, говорит Дмитриевская. При этом за январь—апрель 2023 года время смотрения корейского контента в Okko выросло почти на 140% относительного аналогичного периода в 2022 году, а турецкого — на 180%, добавляет Дмитриевская. «Их совокупная доля смотрения за год увеличилась почти в два раза и теперь сопоставима с долями смотрения каталогов сразу нескольких мейджоров в 2020–2021 годах», — отмечает представитель Okko.

О растущей популярности турецкого и корейского контента среди зрителей говорят и в пресс-службе онлайн-кинотеатра Start (в подсчетах TelecomDaily не учитывался). По итогам первого квартала 2023 года доля времени просмотра проектов из этих стран достигла почти 6% от всего времени, проведенного подписчиками у экрана. На конец первого квартала 2022 года эта доля не доходила даже до 1%, рассказал представитель Start. «Чтобы удовлетворить растущий спрос зрителя на турецкие и корейские фильмы, мы увеличили их закупку: на конец первого квартала 2023 года доля турецких и южнокорейских фильмов занимает почти 8% от общего объема всего контента, хотя годом ранее не превышала 4%», — утверждает представитель платформы, добавляя, что приоритетом для Start остаются собственные сериалы отечественного производства.

В пресс-службе Wink подчеркивают, что уход американских мейджоров «стимулирует» интерес, в частности, к турецкому контенту. Но расширять этот сегмент в дальнейшем сервис будет «точечно», а закупать новый контент готов только «по адекватной цене». «За последний год из-за спроса со стороны российских онлайн-кинотеатров ценовые ожидания турецких правообладателей выросли в разы, что не является для нас экономически обоснованным, — объясняют в Wink. — Для нас турецкие сериалы не единственная точка роста, мы растем на оригинальных и эксклюзивных проектах».

Представитель Kion, в свою очередь, хоть и признает растущий спрос на контент из Турции и Кореи, утверждает, что прямой взаимосвязи между страной происхождения фильма или сериала и его популярностью нет. Замгендиректора Premier Макар Кожухов также подтверждает, что, несмотря на «активное обогащение» библиотеки стриминга проектами из этих стран, ориентироваться сервис будет на российский контент.

В библиотеке more.tv кино из Турции составляет примерно 6,5% от общего объема библиотеки, из Южной Кореи — 2,8%, сообщили в пресс-службе этого сервиса. Турецкие проекты у зрителей онлайн-кинотеатра востребованы, говорит его представитель: на апрель 2023 года на них пришлось 22% от общего времени просмотра всех подписчиков. Но корейское кино у подписчиков more.tv таким спросом не пользуются: на него за аналогичный период было потрачено лишь 3,1% времени у экрана.

В пресс-службе «Иви» отказались от комментариев по востребованности корейского и турецкого контентов, представители «Кинопоиска» не ответили на запросы.