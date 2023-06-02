Суд впервые оштрафовал онлайн-кинотеатр за демонстрацию ЛГБТ детям

Мировой суд Санкт-Петербурга вынес первое решение за демонстрацию ЛГБТ-контента детям: под штраф попал «Триколор Кино и ТВ». Юристы уже называют правоприменительную практику по новым нормам «демонстративной и репрессивной»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Видеосервис «Триколор Кино и ТВ» оштрафован на 1,2 млн руб. из-за демонстрации несовершеннолетним ЛГБТ-контента. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Штраф в размере 1 млн руб. выписан на юридическое лицо сервиса (в пользовательском соглашении им указано непубличное акционерное общество «Национальная спутниковая компания»), еще на 200 тыс. руб. оштрафовано должностное лицо компании, ответственное за правонарушение.

Какой именно фильм или сериал стал причиной наказания, представитель Роскомнадзора не уточнил. В ведомстве лишь сообщили, что видеосервис был оштрафован по статье за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ). Максимальное наказание по этой статье для должностных лиц — штраф до 400 тыс. руб., а для юридических лиц — штраф до 4 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Дело в отношении Национальной спутниковой компании было рассмотрено мировым судьей судебного участка № 59 Санкт-Петербурга 30 мая, убедился корреспондент РБК. Представитель «Триколора» (мультиплатформенный оператор, управляющий в том числе «Триколор Кино и ТВ») на запрос РБК ответил лишь, что вызвавший вопросы властей контент «удален», а действующее законодательство сервисом соблюдается.

У кого еще нашли нарушения

Протоколы «в связи с непринятием мер» по ограничению доступа для несовершеннолетних к материалам, где демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения и нет соответствующего предупреждающего знака, Роскомнадзор составил в отношении практически всех крупных онлайн-кинотеатров. На текущий момент ведомство, как сообщил РБК его представитель, составило 19 подобных актов. Помимо сервисов Start (на 50% принадлежит «МегаФону), «МегаФон ТВ», Premier («Газпром-Медиа») и Peers.TV, о которых уже сообщалось, нарушения были выявлены также у сервисов Wink (принадлежит «Ростелекому»), «Иви», «Кинопоиск» («Яндекс»), more.tv (Национальная медиа группа) и Okko (раньше принадлежал «Сберу», актуальная информация о собственниках скрыта). Но эти протоколы судами пока не рассмотрены, уточнили в Роскомнадзоре.

В пресс-службе Wink на вопросы РБК о том, с каким контентом связан протокол и устранено ли выявленное нарушение, не ответили, уточнив лишь, что сервис находится «в постоянном контакте с Роскомнадзором и всегда следует его рекомендациям». В Национальной медиа группе заявили, что «все нарушения more.tv были устранены еще до получения уведомления от Роскомнадзора о составлении протокола».

Представители остальных перечисленных компаний либо не ответили на запросы РБК, либо отказались от комментариев.

Источник РБК на медиарынке сообщил, что претензии Роскомнадзора к большинству онлайн-кинотеатров связаны с фильмом «Идеальные незнакомцы» 2016 года. В нем в ходе разговора персонажей выясняется, что один из героев имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Причем кроме словесного обозначения это никак не демонстрируется. В библиотеках сервисов фильм размещен с маркировкой «16+», поскольку именно с таким возрастным ограничением на этот фильм выдавало прокатное удостоверение Министерство культуры, пояснил собеседник РБК.

В Минкультуры РБК уточнили, что протоколы о нарушениях онлайн-сервисами запрета на демонстрацию несовершеннолетним ЛГБТ-контента им не поступали. Комментируя информацию о фильме «Идеальные незнакомцы», представитель министерства подтвердил, что в 2017 году на него было выдано прокатное удостоверение с ограничением «16+». Но сейчас Минкультуры на основании поступивших сведений о демонстрации в фильме материалов с информацией, распространение которой запрещено российским законодательством, прорабатывает вопрос об отзыве прокатного удостоверения на фильм, следует из ответа министерства.

Согласно российскому законодательству, онлайн-кинотеатры и другие аудиовизуальные сервисы должны вводить ограничения на доступ к материалам с демонстрацией ЛГБТ для несовершеннолетних, «чтобы ребенок гарантированно не мог отключить возрастные ограничения или изменить их настройки», напомнили в Роскомнадзоре. В случае если речь идет о материалах не просто с демонстрацией, а с пропагандой ЛГБТ, онлайн-сервисы обязаны удалять их из доступа. Но на текущий момент такой пропаганды в библиотеках сервисов ведомство не выявило, заверили в его пресс-службе.

Когда и почему власти запретили демонстрацию ЛГБТ детям Термин «демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений» появился в российском законодательстве в декабре 2022 года после принятия соответствующих поправок, соавторами которых выступили почти 400 депутатов. Согласно новым нормам, демонстрация такого контента несовершеннолетним полностью запрещена в литературе, СМИ, кино и рекламе. Под тотальный запрет попадает и пропаганда ЛГБТ, причем вне зависимости от возраста аудитории. Бизнес выступал против поправок, особенно книжная индустрия. Исключением стали онлайн-кинотеатры: открыто против новых норм они не выступали. Сразу после вступления поправок в силу видеосервисы удалили из библиотек оскароносные фильмы «Горбатая гора» с Хитом Леджером и «Назови меня своим именем» с Тимоти Шаламе. Онлайн-кинотеатр Amediateka, владеющий правами на проекты HBO в России, вырезал большинство ЛГБТ-сцен и диалогов о нетрадиционных отношениях из «Игры престолов» и «Эйфории». В знаменитом сериале «Секс в большом городе» была изменена русская озвучка.

О чем предупреждают юристы и аналитики

Вся дальнейшая правоприменительная практика по новым нормам будет складываться «демонстративно и репрессивно», считает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. Законодательство, регулирующее демонстрацию ЛГБТ-контента, по мнению юриста, сформулировано «нарочито размыто и неконкретно, что позволяет правоприменителям использовать его крайне широко».

«Государство, принимая эти поправки, фактически публично продекларировало саму опасность всей ЛГБТ-темы для любого, кто к ней прикасается», — отмечает Добрынин. По словам собеседника РБК, в России сейчас абсолютно неважно, как трактуют конкретный пример юристы или адвокаты или как воспринимает его художник. «Всегда найдется эксперт или специалист, который в удобном для следствия ключе подтвердит все необходимые выводы о якобы деликте, после чего наступят административные последствия сначала в виде штрафов, а дальше последуют ужесточение законодательства и утяжеление последствий для тех, кто, по мнению государства, его нарушает», — резюмирует Добрынин.

Формулировки обновленного законодательства позволяют говорить о том, что запрет может охватывать неограниченное количество действий, подпадающих под понятие «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», утверждает, в свою очередь, юрист Digital and Analogue Partners Лала Аббасова. «Истинное значение слов и выражений, использованных в законе, не раскрывается ни в подзаконных актах, ни в каких-либо разъяснениях регулирующих органов, — поясняет юрист. — Есть предположение, что закон будет применяться редко и выборочно по отношению к наиболее активным представителям различных ЛГБТ-организаций».

Проблема у всех онлайн-кинотеатров, получивших протоколы Роскомнадзора, связана в основном с маркировкой контента, считает глава агентства TelecomDaily Денис Кусков. Единичное взыскание в 1 млн руб. не станет для видеосервисов существенным, но «десяток таких штрафов» могут стать вполне ощутимыми, опасается Кусков. На фоне пристального внимания Роскомнадзора к соблюдению новых норм эксперт рекомендует площадкам провести аудит своего контента. «С учетом того, что у каждого сервиса порядка 6–10 тыс. единиц контента, а у «Триколора» даже больше, стоить это будет несколько миллионов рублей, а займет несколько месяцев. Проблема — в трактовке закона. Можно проанализировать всю библиотеку и не найти ничего критичного, а Роскомнадзор потом посчитает пропагандой, например, педофилии какую-нибудь в целом невинную сцену», — добавляет Денис Кусков.