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Фильмы и сериалы Walt Disney пропадут из российских киносервисов весной

Фильмы Disney 1 марта уберут из каталогов онлайн-кинотеатров
Исчезновение зарубежных фильмов из каталогов российских стримингов связано с окончанием лицензионных контрактов. Онлайн-кинотеатрам уже пришлось убрать все фильмы о Гарри Поттере и другие популярные картины
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Фильмы Walt Disney пропадут из каталога IVI, сообщается на сайте онлайн-кинотеатра.

«Вечная классика Disney доступна до 28 февраля», — говорится в сообщении. С чем это связано, не уточняется.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на четырех топ-менеджеров видеосервисов сообщила, что в марте у российских стримингов заканчиваются лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов Disney. По истечении срока действия контрактов контент планируется убрать с платформ.

Проекты Disney уже пропали из каталогов Kion и Wink. При этом на «Кинопоиске», IVI и Okko они были доступны.

Позже «Кинопоиск» сообщил, что с марта из каталога сервиса уберут ряд популярных фильмов западных киностудий. Доступны только до 28 февраля «Король Лев» 1994 года и его ремейк 2019 года, обе части комедии «Один дома», серия «Звездных войн», боевики «Крепкий орешек» (1988) и «День независимости» (1996), «Титаник» (1997), все части фильма «Чужой», ленты киностудии Marvel, в том числе «Люди X» (2000), «Фантастическая четверка» (2005), «Тор» (2011), «Железный человек» (2008) и его сиквел, «Мстители» (2012).

С февраля в России перестали быть доступны фильмы франшизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари». В Amediateka, которая владела правами на эти картины студии Warner Bros., пояснили РБК, что это связано с завершением сроков действия лицензионных прав. Показ серии фильмов про Гарри Поттера также прекратился в «Кинопоиске» и других онлайн-кинотеатрах.

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Disney, Warner Bros., Paramount и другие голливудские студии объявили о прекращении выпуска релизов в России в прошлом году, после начала военной операции на Украине. В итоге в российский прокат не вышли новые американские картины, в том числе продолжения «Миньонов» и «Аватара», третья часть «Фантастических тварей» и перезапуск «Бэтмена».

Кинопремьеры западных студий не появились и на российских стриминговых сервисах. Летом из библиотек онлайн-кинотеатров начали также пропадать старые фильмы и сериалы иностранного производства, например сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец» и «Маска».

Теги
онлайн-кинотеатры фильмы Disney Ivi Кинопоиск
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