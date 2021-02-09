СМИ узнали об идее сделать доступ к видеоконтенту соцсетей бесплатным

Власти хотят дать возможность без оплаты услуг связи смотреть ролики федеральных каналов и в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Эксперты считают, что это приведет к оттоку платящих абонентов и росту тарифов

Экспериментальный проект «Доступный интернет», в рамках которого провайдеры должны давать бесплатный доступ к облегченным версиям социально значимых сайтов, может быть расширен. Власти намерены обязать операторов связи давать бесплатный доступ к видеоконтенту. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Сейчас «Доступный интернет» позволяет бесплатно пользоваться 391 сайтом из специального перечня, утвержденного властями в апреле 2020 года. Как рассказали источники издания, администрация президента и Минцифры хотят, чтобы пользователи могли бесплатно просматривать видеоконтент федеральных телеканалов (первый и второй мультиплекс) и социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Собеседники «Коммерсанта» отметили, что за включение бесплатного видео в «Доступный интернет» выступает, прежде всего, администрация президента. В качестве причины этой инициативы называется необходимость поддержки отечественного контента на фоне конфликтов с западными видеохостингами (в первую очередь, с YouTube).

Другой источник издания сообщил, что бесплатный доступ к видео хочет обеспечить глава Минцифры Максут Шадаев. Собеседник «Коммерсанта» отметил, что в случае утверждения этой инициативы значительно вырастут нагрузка на сеть и расходы провайдеров, которые в конечном счете лягут на плечи абонентов.