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СМИ узнали об идее сделать доступ к видеоконтенту соцсетей бесплатным

Власти хотят дать возможность без оплаты услуг связи смотреть ролики федеральных каналов и в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Эксперты считают, что это приведет к оттоку платящих абонентов и росту тарифов

Экспериментальный проект «Доступный интернет», в рамках которого провайдеры должны давать бесплатный доступ к облегченным версиям социально значимых сайтов, может быть расширен. Власти намерены обязать операторов связи давать бесплатный доступ к видеоконтенту. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Сейчас «Доступный интернет» позволяет бесплатно пользоваться 391 сайтом из специального перечня, утвержденного властями в апреле 2020 года. Как рассказали источники издания, администрация президента и Минцифры хотят, чтобы пользователи могли бесплатно просматривать видеоконтент федеральных телеканалов (первый и второй мультиплекс) и социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Собеседники «Коммерсанта» отметили, что за включение бесплатного видео в «Доступный интернет» выступает, прежде всего, администрация президента. В качестве причины этой инициативы называется необходимость поддержки отечественного контента на фоне конфликтов с западными видеохостингами (в первую очередь, с YouTube).

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Фото:Kiyoshi Ota / Bloomberg

Другой источник издания сообщил, что бесплатный доступ к видео хочет обеспечить глава Минцифры Максут Шадаев. Собеседник «Коммерсанта» отметил, что в случае утверждения этой инициативы значительно вырастут нагрузка на сеть и расходы провайдеров, которые в конечном счете лягут на плечи абонентов.

По мнению гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, бесплатный доступ к видео приведет к тому, что 30% пользователей просто перестанет платить за интернет. Это вызовет рост тарифов и увеличение рекламы в сети. С ним согласен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, который спрогнозировал рост тарифов на связь быстрее темпов инфляции. По словам Кускова, на YouTube приходится около трети трафика операторов, и бороться с американским видеохостингом у государства таким образом не получится.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

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Обеспечить доступ к социально значимым сетевым ресурсам без оплаты услуг связи предложил президент Владимир Путин в январе прошлого года. Эксперимент с «Доступным интернетом» стартовал в апреле. В утвержденный Минкомсвязью перечень вошли соцсети, поисковые и справочные системы, электронная почта и мессенджеры, сервисы погоды и карты, СМИ, образовательные и культурные платформы, сайты госорганов и банков, сервисы доставки, маркетплейсы и волонтерские сервисы.

Все эти ресурсы должны были создать облегченные версии своих сайтов. В апреле вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что бесплатный доступ к ним в ближайшее время может распространиться и на мобильный интернет.

В июле Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщал, что за первые три месяца эксперимента участвующие в нем провайдеры недополучили от 191 до 220 млн руб. Эксперты прогнозировали, что в первый год реализации проекта его участники могут потерять до 6,8 млрд руб., в следующие годы — по 5,5 млрд руб.

Автор
Михаил Котляр
интернет видео провайдеры
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