Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить ролик российского канала
Роскомнадзор направил Google письмо, в котором потребовал восстановить на принадлежащем корпорации видеосервисе YouTube ролик, размещенный на канале PolitRussia. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте регулятора.
Как указывает Роскомнадзор, видео разместил главный редактор PolitRussia Руслан Осташко 17 января.
«Видеоролик посвящен анализу общественно-политической обстановки в мире и не содержит запрещенной информации. Оснований для удаления нет», — указано на сайте регулятора. Роскомнадзор также назвал недопустимым ограничение прав граждан на доступ к материалам отечественного СМИ на территории России.
Согласно описанию канала, PolitRussia — «продукт коллективного творчества, где размещаются аналитические материалы различных авторов, имеющих разные политические взгляды и профессии».