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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить ролик российского канала

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Роскомнадзор направил Google письмо, в котором потребовал восстановить на принадлежащем корпорации видеосервисе YouTube ролик, размещенный на канале PolitRussia. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте регулятора.

Как указывает Роскомнадзор, видео разместил главный редактор PolitRussia Руслан Осташко 17 января.

«Видеоролик посвящен анализу общественно-политической обстановки в мире и не содержит запрещенной информации. Оснований для удаления нет», — указано на сайте регулятора. Роскомнадзор также назвал недопустимым ограничение прав граждан на доступ к материалам отечественного СМИ на территории России.

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Согласно описанию канала, PolitRussia — «продукт коллективного творчества, где размещаются аналитические материалы различных авторов, имеющих разные политические взгляды и профессии».

30 декабря 2020 года президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, которые дискриминируют российские СМИ. Он позволяет генпрокурору и его заместителю по согласованию с Министерством иностранных дел присвоить статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушению основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России» тем, кто цензурирует материалы российских массмедиа. В случае получения такого статуса регулятор может полностью или частично ограничить доступ к ресурсу, в том числе замедлив трафик.

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