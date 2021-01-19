Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить ролик российского канала

30 декабря 2020 года президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, которые дискриминируют российские СМИ. Он позволяет генпрокурору и его заместителю по согласованию с Министерством иностранных дел присвоить статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушению основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России» тем, кто цензурирует материалы российских массмедиа. В случае получения такого статуса регулятор может полностью или частично ограничить доступ к ресурсу, в том числе замедлив трафик.