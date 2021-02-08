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Роскомнадзор потребовал вернуть доступ к видео колумниста на YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к видеоролику, опубликованному на YouTube-канале российского колумниста Михаила Шахназарова и посвященному происходящему в России, сообщается на сайте ведомства.

«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием восстановить доступ к информации на Youtube-канале российского журналиста и писателя Михаила Шахназарова, — говорится в сообщении.

Речь идет о ролике, размещенном 26 января на авторском канале Шахназарова «Шах и Мат». Он «посвящен анализу общественно-политической обстановки в России и не содержит запрещенной информации». Однако, сообщило ведомство, администрация видеохостинга YouTube, принадлежащего Google, его удалила.

Регулятор счел эти действия нарушением права россиян на свободный доступ к информации.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

YouTube сообщает, что «видео удалено за нарушение правил в отношении дискриминационных высказываний».

В конце января Роскомнадзор потребовал снять ограничения на публикацию видео на YouTube с российским гимном, назвав блокировку «неприкрытым и недопустимым хамством». Регулятор напомнил, что государственные символы не являются объектами авторских прав. Позже в Google признали ошибкой ограничение на гимн России на YouTube.

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Шахназаров сотрудничал с «Царьградом», «Известиями», Life News и RT.

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