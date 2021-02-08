Роскомнадзор потребовал вернуть доступ к видео колумниста на YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к видеоролику, опубликованному на YouTube-канале российского колумниста Михаила Шахназарова и посвященному происходящему в России, сообщается на сайте ведомства.

«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием восстановить доступ к информации на Youtube-канале российского журналиста и писателя Михаила Шахназарова, — говорится в сообщении.

Речь идет о ролике, размещенном 26 января на авторском канале Шахназарова «Шах и Мат». Он «посвящен анализу общественно-политической обстановки в России и не содержит запрещенной информации». Однако, сообщило ведомство, администрация видеохостинга YouTube, принадлежащего Google, его удалила.

Регулятор счел эти действия нарушением права россиян на свободный доступ к информации.