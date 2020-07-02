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Технологии и медиа ,  
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СМИ сообщили о потерях провайдеров за три месяца из-за бесплатных сайтов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Интернет-провайдеры, которые участвуют в эксперименте Минкомсвязи «Доступный интернет» по бесплатному доступу к социально значимым сайтам, недополучили за три месяца от 191 до 220 млн руб. в зависимости от скорости доступа. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные рабочей группы при комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ.

В общей сложности потери и затраты операторов могут составить около 6,8 млрд руб. в первый год и затем 5,5 млрд руб. ежегодно, указали в рабочей группе.

Отмечается, что дополнительные затраты участников эксперимента на покупку и установку оборудования составили 30–100 млн руб., сервисное обслуживание и техподдержку — 5–20 млн руб.

Источники издания рассказали, что оценки были сделаны на основе данных МТС (включая МГТС), «ЭР-Телекома», «ВымпелКома» и Netbynet («дочка» «МегаФона»).

Минкомсвязь ограничила «бесплатный интернет» сайтами на российском ПО
Технологии и медиа
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

В начале апреля руководитель рабочей группы «Доступный интернет» Ирина Левова говорила РБК, что потери операторов связи из-за проекта о бесплатном доступе к социально значимым сайтам могут вырасти до 200 млн руб.

Сделать бесплатным доступ к некоторым сайтам в январе предложил президент Владимир Путин. По его словам, россиянам не придется платить за саму услугу связи и интернет-трафик, когда они пользуются социально значимыми отечественными интернет-сервисами. В апреле Минкомсвязи утвердило список сайтов, доступ к которым в рамках эксперимента станет бесплатным до 1 июля.

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В мае РБК писал, что ассоциации региональных операторов обратились к премьеру Михаилу Мишустину, предупредив о банкротстве некоторых провайдеров из-за бесплатного доступа к сайтам.
 

Теги: интернет, провайдер, интернет-провайдеры, убытки
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