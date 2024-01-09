Год без Disney и Netflix: как россияне смотрели кино в 2023 году

Топ-20 самых кассовых фильмов 2023 года принес российскому прокату 20,9 млрд руб. Общие сборы достигли 40 млрд руб., что почти в два раза больше результатов 2022-го. Впрочем, отрасль считает, что говорить о восстановлении рано

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Совокупные сборы топ-20 самых кассовых фильмов в российском кинопрокате по предварительным итогам 2023 года достигли 20,9 млрд руб. Это следует из подсчетов РБК на основе статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино по данным на 28 декабря.

Для сравнения: в 2022 году аналогичный результат наиболее популярных картин был значительно ниже и составлял 11,2 млрд руб. В 2021 году, то есть до ухода голливудских киностудий, но уже после снятия основной массы пандемийных ограничений, сумма сборов двадцатки самых популярных картин составляла 21,3 млрд руб., в 2019 году — 27,8 млрд руб.

Официальный отчет Фонда кино по итогам 2023 года пока не представлен. Однако на пресс-конференции «Российский кинематограф в 2023 году» вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что совокупные сборы всех вышедших в официальный прокат картин превысили 40 млрд руб. Из них 28 млрд руб. обеспечили российские фильмы. В 2022 году общая российская касса, по данным Фонда кино, составляла 23,7 млрд руб., из них 52,1%, или 10,4 млрд руб., пришлось на отечественные ленты.

Какие итоги года в киноиндустрии отмечают в правительстве Категория зрителей в возрасте от 12 до 17 лет, по словам Татьяны Голиковой, в 2023 году достигла 30%.

Общее количество кинотеатров в России в 2023 году выросло до 2278, а число кинозалов достигло почти 6 тыс., рассказала министр культуры Ольга Любимова на пресс-конференции. Для сравнения: в 2021 году в стране было 2179 кинотеатров.

В 2023-м более 90,5 млн зрителей посетили кинотеатры именно ради сеансов российских фильмов, утверждает Любимова. Самым востребованным жанром она назвала семейное кино.

Только одна российская картина в топ-10 фильмов, которые собрали в прокате больше 300 млн руб., была выпущена без государственной поддержки, сообщили в Фонде кино. Речь идет о ленте «На солнце, вдоль рядов кукурузы», заработавшей 457 млн руб.

Какие фильмы пользовались наибольшей популярностью

Самым кассовым фильмом не только 2023 года, но и всего российского кинопроката стал «Чебурашка», заработавший 6,7 млрд руб. На втором месте оказалась киносказка «По щучьему велению» — 2,5 млрд руб. Замыкает тройку лидеров «Вызов» — 2,1 млрд руб.

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Иностранные фильмы, несмотря на уход крупнейших голливудских студий, также смогли войти в рейтинг наиболее кассового кино по итогам 2023 года. Так, на четвертом месте, по данным ЕАИС, оказалась российская короткометражка «Три добрых дела», известная тем, что именно в паре с ней кинотеатры показывали голливудские новинки в формате предсеансного обслуживания. Ее суммарные сборы достигли 1,2 млрд руб. На пятую строчку попала четвертая часть «Джона Уика» — 874 млн руб.

В топ-10 самого востребованного кино в легальном прокате также вошли американский мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» (828 млн руб.), британский боевик «Операция «Фортуна»: искусство побеждать» (685 млн руб.) и российские «Праведник» (638 млн руб.), «Баба Яга спасает мир» (605 млн руб.) и «Теща» (572 млн руб.).

Что смотрели в онлайн-кинотеатрах

Потребление контента на большом экране и в онлайн-кинотеатрах принципиально отличается: основным спросом на стриминговых платформах пользуются многосерийные проекты, часто собственного производства сервиса.

В топ-3 самых просматриваемых проектов на «Кинопоиске» (принадлежит «Яндексу»), по собственным данным компании, в 2023 году вошли сериал «Король и Шут», а также иностранные боевики «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» и «Переводчик». Аналогичный топ для Wink (управляется «Ростелекомом» и Национальной медиа группой) представлен российскими сериалами «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер» и «Плакса». На платформе Kion (МТС) топ-3 представлен сериалами собственного производства сервиса: «‎Жизнь по вызову», «‎Почка» и «‎Тест на беременность». Абсолютные показатели по просмотрам всех проектов платформы не приводят.

На первом месте среди жанров на платформе «Иви», по данным пресс-службы компании, в 2023 году оказались комедии. Боевики были представлены точечными зарубежными новинками, а вот драмы в топе — в основном российские. «В связи с уходом мейджерских правообладателей упали позиции таких жанров, как фэнтези и фантастика, — констатируют в «Иви». — Но эта ниша успешно замещается российскими сказочными блокбастерами. С большим отрывом лидируют детективы и комедии».

На платформе Premier («Газпром-Медиа Холдинг») среди зарубежных проектов в топе по количеству просмотров — турецкий сериал «Постучись в мою дверь», рассказал представитель этого онлайн-кинотеатра. Кроме того, сервис также активно развивает и направление документального кино.

Опрошенные РБК платформы отмечают и общий рост количества времени, которое пользователи тратят на просмотр кино и сериалов. У Start этот показатель в 2023 году составил 18,3 часа на подписчика, что на 20% больше, чем в 2022-м. В «Кинопоиске» обращают внимание, что в среднем один подписчик за год посмотрел 22,6 фильма. Любители сериалов посмотрели в среднем по 11,6 из таких проектов. Также в 2023 году сильно вырос интерес к спорту на «Кинопоиске»: в среднем подписчики посмотрели за год по пять спортивных трансляций.

Где смотрели ушедшие новинки Голливуда и контент Netflix Желание потребителей получать официально ушедший из России контент не исчезло, поэтому западное кино и музыка ушли из легального поля в нелегальное. Это привело к росту пиратства: выручка пиратских ресурсов за два года после ухода западных правообладателей выросла на 70% и достигла 12 млрд руб., подсчитывало агентство InterMedia. В агентстве TelecomDaily отмечали, что аудитория таких ресурсов состоит из двух категорий: первые принципиально не платят за контент, который можно найти в открытом доступе, тогда как вторые ищут на пиратских ресурсах только тот контент, которого в легальном поле не осталось после ухода западных платформ и киностудий.

Что говорят представители индустрии

Результаты кинопроката текущего года глава объединенной сети «Формула кино» и «Синема парк» Алексей Васясин называет «удовлетворительными». По его словам, отрасли удалось справиться с оттоком западного контента лучше «мрачных прогнозов», озвученных в конце 2022 года. Однако из официальных 39 млрд руб. кассовых сборов порядка 20% обеспечены теневым прокатом голливудских новинок. «Если эту долю убрать, мы получим 30 млрд руб. рынка, а этого для самоокупаемости недостаточно», — констатирует Васясин.

Кинотеатрам удалось выйти из ситуации простоя, вызванного первой волной ухода голливудских киностудий, отмечает глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Однако способствовали этому не только российские фильмы, но и теневой прокат, соглашается он с позицией Васясина. «До 2019 года нам еще далеко как в обороте рынка, так и в количестве премьер», — считает Кусков.

Прогноз TelecomDaily по кассовым сборам на 2024 год — плюс 15–20%, продолжает Кусков. Таким темпам должно поспособствовать усиление государственной поддержки для кинопроизводства, направленной еще в 2022-м: цикл съемок как раз позволит выпускать уже отснятый материал в ближайшее время.

Говоря о перспективах 2024 года, Васясин, в свою очередь, прогнозирует более скромный прирост в диапазоне 7–10%, до 30 млрд руб. сборов легально демонстрируемого кино. «Что касается теневого проката, государству необходимо все-таки выработать единую позицию по этому вопросу, а не оставлять это в «серой зоне», — обращает внимание эксперт.