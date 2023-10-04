Иностранное кино осталось в лидерах российского проката

Несмотря на уход Голливуда и наращивание производства отечественного кино, иностранные фильмы все еще входят в рейтинг самых кассовых лент. В топ-3 также попала короткометражка с «предсеансным обслуживанием» «Аватара» и «Барби»

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Три иностранные киноленты вошли в топ-10 самых кассовых фильмов в российском прокате по итогам первых девяти месяцев 2023 года, несмотря на уход крупнейших голливудских студий и наращивание производства отечественного контента. Это следует из статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, с которой ознакомился РБК.

Так, на четвертом месте в топ-10 расположилась американская лента «Джон Уик 4», кассовые сборы которой в России составили 873,8 млн руб. Далее следует французский мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы», заработавшая почти 800 млн руб. Шестую строчку занимает британская «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать», касса которой превысила 684,8 млн руб.

Как изменился кинопрокат с уходом Голливуда После начала спецоперации России на Украине пятерка крупнейших американских киностудий, ленты которых принято называть «голливудское кино», объявила об отказе выпускать свои проекты на российский рынок. Такое решение приняли Universal Pictures («Форсаж», «Мир Юрского периода», «Пятьдесят оттенков серого»), Warner Bros. («Гарри Поттер», кинокомиксы DC), Walt Disney Pictures (кинокомиксы Marvel, «Звездные войны»), Sony Pictures («Джуманджи», «Люди в черном») и Paramount Pictures («Трансформеры», «Крик», «Титаник»). Прежде рейтинг самых кассовых фильмов в российском прокате практически полностью был сформирован лентами именно этих студий. Например, в 2019 году в топ-10 входил только один российский фильм — «Т-34», занимавший третью строчку со сборами 2,3 млрд руб. Аналогичным образом распределялись и сборы в 2021 году: тогда в топ-10 вошли лишь две российские картины (собравший 2 млрд руб. «Последний богатырь: Корень зла» и «Конек-Горбунок» с 1,2 млрд руб.). В остальном в десятке самых кассовых фильмов были голливудские блокбастеры. В 2022 году в лидерах кинопроката оказалось сразу шесть российских фильмов, а самой кассовой стала лента «Последний Богатырь: Посланник Тьмы», собравшая 2,2 млрд руб.

Всего с января по сентябрь 2023 года российский прокат заработал 30 млрд руб., а кинотеатры посетили 96,9 млн человек. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года кассовые сборы составили 17,9 млрд руб., в 2021-м — 30,5 млрд руб., в 2019-м — 40,4 млрд руб.

Тройку лидеров кинопроката, по данным ЕАИС, сейчас составляют российские фильмы. Первое место у «Чебурашки», заработавшего в прокате рекордные для российского кинорынка 6,7 млрд руб. Второе — у «Вызова» с кассой 2,1 млрд руб. Третье место в рейтинге самых кассовых фильмов первых трех кварталов 2023 года занимает шестиминутный фильм «Три добрых дела», выпущенный еще в ноябре 2022 года.

Сколько собирает теневой прокат Голливуда

Фильм «Три добрых дела» за январь—сентябрь 2023 года смог заработать беспрецедентные для такого формата 990 млн руб. Телеграм-канал Mash называл ленту самой кассовой короткометражкой в истории не только российского, но и мирового проката. Для сравнения: показанная в 2020 году на Венецианском кинофестивале короткометражка Педро Альмодовара «Человеческий голос» с Тильдой Суинтон в главной роли, которую Forbes включал в число лучших короткометражных фильмов известных режиссеров, собрала в мировом прокате $164,6 тыс., или 11,9 млн руб. (по средневзвешенному курсу доллара в 2020 году).

В первые два месяца после премьеры еженедельные сборы «Трех добрых дел» не превышали миллиона рублей. Но на неделе новогодних праздников (с 29 декабря 2022-го по 4 января 2023 года) сборы резко выросли до 18,2 млн руб., а за семь дней с 12–18 января фильм собрал 96,7 млн руб. За неделю до этого состоялась мировая премьера блокбастера «Аватар: Путь воды». Официально в российском прокате он представлен не был, но он шел в кинотеатрах в рамках так называемого предсеансного обслуживания (то есть демонстрировался до основного фильма, на который продаются билеты). О том, что голливудская лента чаще всего демонстрировалась именно в паре с короткометражкой «Три добрых дела», неоднократно писали региональные СМИ. Отраслевое издание «Бюллетень кинопрокатчика» оценивало возможные сборы «Аватара» в России в 2,4 млрд руб.

«Три добрых дела» идут в широком прокате до сих пор, при этом срок кинотеатрального проката продолжительностью год — редкость. Для сравнения: даже широкий прокат «Чебурашки» длился только пять месяцев — уже с середины мая еженедельное количество сеансов не превышало нескольких десятков по всей стране.

За прокатную неделю с 14 по 20 сентября текущего года «Три добрых дела» собрали 30 млн руб., с 21 по 27 сентября — 20 млн руб. Именно в эти даты в России широко стартовал «теневой прокат» голливудских картин «Барби» и «Оппенгеймер». РБК удалось найти несколько десятков объявлений в региональных кинотеатрах, предлагающих билеты на этот фильм с «предсеансным обслуживанием» в виде предварительной демонстрации голливудских картин, в том числе «Аватар: Путь воды», «Барби», «Оппенгеймер» и т.д. «Бюллетень кинопрокатчика» оценивал сборы «Барби» за период с 14 по 17 сентября в 120 млн руб. (более свежих оценок не приводилось, как и данных по «Оппенгеймеру»).

Как юристы оценивают законность «предсеансного обслуживания» Кирилл Никитин, адвокат, руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex: «С уходом иностранных правообладателей с российского рынка лицензионные соглашения в отношении новых фильмов не заключаются, что не позволяет получить прокатное удостоверение. В этом смысле прокат любых фильмов без наличия прокатного удостоверения является незаконным. В то же время на практике применение мер ответственности является затруднительным ввиду процедурных особенностей. Дело в том, что в ходе «предсеансного обслуживания» организаторы зачастую реализуют билеты на показ вполне конкретного короткометражного фильма, имеющего прокатное удостоверение, и именно данные о его показе поступают в соответствии с законом в ЕАИС. Информацию же о том, что перед показом основного фильма будут демонстрироваться дополнительные материалы, организатор направлять не должен, а значит, регулятор не обязан инициировать привлечение кинотеатра к ответственности. В совокупности с действующим в России мораторием на проверки, по сути, в настоящее время формальных оснований для реагирования практически нет, за исключением, пожалуй, поступления жалоб со стороны зрителей». Сергей Учитель, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper: «В Совете Федерации обсуждалось внедрение «аналога» параллельного импорта в киноиндустрии, однако Фонд кино выступил против. Складывается следующая судебная практика: если лицо даже в рамках «предсеансного обслуживания» осуществляет показ художественного фильма без прокатного удостоверения, может быть составлен протокол об административном правонарушении. Кинотеатр в суде может заявить, что необходимости в получении прокатного удостоверения для демонстрации в рамках «предсеансного обслуживания» нет. Однако суды при рассмотрении подобных дел такую аргументацию отклоняют».

Что говорят киносети о положении отрасли

Российское кино на текущий момент выступает «фундаментом проката и драйвером сборов», считает президент киносети «Каро» Ольга Зинякова. «Зарубежные фильмы присутствуют в прокате, но выстраивать маркетинг, выделять средства, площади и бюджеты мы должны именно с прицелом на наше кино», — утверждает она. Лето, по словам Зиняковой, было «явно недозагруженным», но осенью есть все шансы на зрительский успех у фильмов «Повелитель ветра», «Дурные деньги», «Вася не в себе», «Смешарики снимают кино», «Страсти по Матвею» и «Хоккейные папы». Прокат на ближайший год обещает большие премьеры: в сентябре рынку было представлено «порядка 150 весьма амбициозных картин», из которых более 60% — российские фильмы, добавляет президент «Каро».

У российского кино есть своя аудитория, признает и представитель сети кинотеатров «Люксор» Анна Татаренок. Однако если раньше одним из драйверов проката была «Пушкинская карта», то в последнее время на экраны выходит мало фильмов, посетить которые можно с помощью этой программы.

Комментируя текущие кассовые результаты, Татаренок отмечает, что в летний сезон «загрузка залов была ожидаемо низкая» и из российских проектов «сработали три-четыре картины». «В октябре—ноябре мы ожидаем только две потенциально кассовые премьеры: «Планета Максимум» и «Синдром», — добавляет представитель «Люксора». — В конце ноября уже появляются проекты с потенциалом работать в новогодние праздники, поэтому касса однозначно будет выше. Но в целом коммерческих и семейных фильмов в прокате сейчас точно не хватает, поэтому зритель ищет альтернативные виды досуга».

В пресс-службах Фонда кино и Минкультуры не ответили на запросы РБК.