Доходы «пиратов» выросли почти в 2 раза после ухода Netflix и Голливуда

Выручка пиратских ресурсов за два года после ухода западных правообладателей выросла на 70%, подсчитали в InterMedia. На этом фоне оборот легальных сервисов почти не изменился. При этом рост показали концерты и видеоигры

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Рынок нелегальных аудио-, видео- и книжных сервисов в России за последние два года вырос на 71,4% — с 7 млрд руб. в 2021 году до 12 млрд руб. в 2023-м. Такая аналитика приведена в ежегодном отчете агентства InterMedia «Экономика культуры России», который изучил РБК.

Прежде темпы роста этого сегмента развлечений были заметно ниже: в 2021 году доходы этого рынка выросли на 17% относительно 2020-го (с 6 млрд до 7 млрд руб.), в 2020-м относительно 2019-го — на 11% (с 5,4 млрд до 6 млрд руб.).

Как считали Агентство InterMedia ежегодно анализирует состояние сферы культуры по всем ее сегментам: телекоммуникации, культурный досуг, архитектура и искусство, телевидение и видеосервисы, издательская деятельность, зрелищные мероприятия, радио и аудиосервисы и т.д. В подсчетах учтены как собственные данные агентства, так и информация сторонних источников: Минкультуры, Минцифры, Фонда кино, Российского авторского общества, Росстата, Института развития интернета и аналитических агентств. Для анализа рынка нелегального контента использовались данные по количеству ссылок на подобные ресурсы, их трафику и средней стоимости рекламы их ключевых рекламодателей.

На фоне роста нелегальных сервисов официальные аудио- и видеостриминги находятся в стагнации, свидетельствуют данные InterMedia. Так, оборот онлайн-кинотеатров, которые в прошлом прирастали на треть год к году, в 2022 году вовсе упал на 13%: с 99,6 млрд руб. в 2021-м до 86,6 млрд руб. в 2022-м. В 2023 году динамика составила всего плюс 3% (до 89,7 млрд руб.). Легальные аудиосервисы, показывавшие рост до 2020 года (тогда объем этого сегмента достиг 9,5 млрд руб.), упали и пока не вернулись к докризисным показателям. К 2022 году совокупная выручка присутствующих на рынке компаний упала по сравнению с 2020-м на четверть, до 7 млрд руб. В 2023 году, по предварительным данным, наблюдается рост до 7,8 млрд руб.

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Разнонаправленные тренды наблюдаются и в сфере распространения контента на физических носителях. Так, по подсчетам InterMedia, книжная отрасль в 2022 году преломила отрицательную динамику и уже два года подряд демонстрирует постепенный рост. По предварительным данным, в 2023 году продажи печатных, электронных и аудиокниг составят 100 млрд руб. против 99,8 млрд в 2022-м и 63,4 млрд в 2021-м. Пусть и небольшой, но все же прирост зафиксирован и в сфере настольных игр: предварительные продажи в 2023 году достигнут 25 млрд руб. против 24 млрд в 2022-м и 19,5 млрд в 2021-м. При этом продажи кино и музыки на дисках продолжают снижение.

Что происходит с другими сегментами сферы культуры Продажи видеоигр в России по итогам года достигли 156 млрд руб. Этот сегмент также растет: в 2022-м оборот рынка достигал 149 млрд руб., в 2021-м — 142,5 млрд руб.

в России по итогам года достигли 156 млрд руб. Этот сегмент также растет: в 2022-м оборот рынка достигал 149 млрд руб., в 2021-м — 142,5 млрд руб. Работа домов культуры, парков культуры и отдыха, зоопарков и других досуговых организаций принесла в 2023 году 255 млрд руб. выручки против 232,7 млрд в 2022-м и 209,2 млрд в 2023-м.

и других досуговых организаций принесла в 2023 году 255 млрд руб. выручки против 232,7 млрд в 2022-м и 209,2 млрд в 2023-м. Деятельность эфирного телевидения в 2023 году принесла отрасли 320 млрд руб. Годом ранее этот показатель составлял 300 млрд руб., в 2021-м — 265 млрд руб. Растет и платное ТВ: с 124,7 млрд руб. в 2022-м до 127 млрд руб. в 2023-м.

Что говорят аналитики о развитии сферы культуры

Западные кино и музыка ушли из легального поля в нелегальное, потому что желание потребителей получать такой контент не исчезло, комментирует рост «пиратства» глава InterMedia Евгений Сафронов. Само по себе «пиратство» он называет «полезным для мировых IT-монополий», поэтому и эффективность борьбы с ним невысока. «Население приобретает технику в первую очередь для получения доступа к творческому контенту, а затруднение этого доступа чревато спадом продаж и снижением капитализации», — объясняет он.

В целом, по мнению Сафронова, экономика сферы культуры практически восстановилась до доковидного состояния. «Однако произошло это за счет заметного роста бюджетного финансирования, — считает он. — Возможно, это свидетельствует о крепнущем понимании властями значения культуры как основы общества. В то же время предпринимательскому сектору — особенно зрелищным индустриям — до восстановления пока еще далеко».

Несмотря на повсеместную борьбу с нелегальными сервисами, «пиратство» продолжает оставаться «болезнью, которая лезет изо всех щелей», отмечает глава агентства TelecomDaily Денис Кусков. Однако аудитория подобных ресурсов, по его словам, разделилась на два сегмента. Первые принципиально не платят за контент, который можно найти в открытом доступе, тогда как вторые ищут на пиратских ресурсах только тот контент, которого в легальном поле не осталось после ухода западных платформ и киностудий. «По нашим данным, рост нелегального сегмента вырос на сопоставимые с данными InterMedia 70%, — отмечает Кусков. — Виной тому — отсутствие востребованного контента на платных ресурсах и желание пользователей иметь доступ к мировым новинкам».