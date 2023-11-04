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Технологии и медиа ,  
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Киносказка «По щучьему велению» заработала больше 1 млрд руб.

Российский фильм «По щучьему велению» собрал в прокате больше 1 млрд руб.
Фильм «По щучьему велению» Александра Войтинского преодолел в прокате планку в 1 млрд руб. Всего за историю российского проката это удалось двум десяткам отечественных картин
Кадр из фильма &laquo;По щучьему велению&raquo;
Кадр из фильма «По щучьему велению» (Фото: «Глобус-фильм» / Кинокомпания «СТВ»)

Кассовые сборы фильма «По щучьему велению» превысили 1 млрд руб., следует из Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Почти половину этой суммы — 401 млн руб. — лента заработала в первый уик-энд.

Широкий прокат «По щучьему велению» в России стартовал 26 октября. Его дистрибуцию ведет «НМГ Кинопрокат», производством занималась кинокомпания СТВ Сергея Сельянова — он же выступил продюсером картины. Срежиссировал ленту Александр Войтинский, известный по первым «Елкам» и «Черной молнии». Главные роли исполнили Никита Кологривый (также снимался в сериале «Два холма»), Мила Ершова, Юрий Колокольников и Сергей Бурунов, озвучивший кота Баюна.

Впрочем, для того, чтобы считаться окупившимся в прокате, кинокартина должна заработать как минимум вдвое больше собственного бюджета. Общий бюджет «По щучьему велению» составил 660 млн руб., из которых 350 млн руб. были выделены Фондом кино на безвозвратной основе.

За современную историю российского кинопроката планку в 1 млрд руб. кассовых сборов собирали около сотни фильмов, из них два десятка — российские. Абсолютным лидером, заработавшим 7 млрд руб., стал «Чебурашка». На втором месте расположился «Аватар» (3,5 млрд руб.), замыкает тройку лидеров лента «Холоп» отечественного производства (3 млрд руб.).

Среди российских картин, помимо «Чебурашки» и «Холопа», больше 1 млрд руб. в прокате также заработали, например, «Движение вверх», «Т-34», «Последний богатырь» и «Вызов».

«По щучьему велению» — современная киносказка. Главный герой — Емеля, который случайно вытаскивает из реки волшебную щуку, исполняющую желания. Первые два Емеля потратил попусту, оставив лишь третье. Влюбившись в царевну Анфису, главный герой оказывается вынужденным действовать самостоятельно. Впрочем, щука, обернувшись Василисой, соглашается прийти на помощь.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
Кино Фонд кино кинотеатры культура
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