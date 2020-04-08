Крупнейший издатель учебников объединится с ближайшим конкурентом

Крупнейший издатель учебной литературы группа «Просвещение» получит бизнес своего ближайшего конкурента — корпорации «Российский учебник». Ее прошлой осенью была вынуждена за 6 млрд руб. продать группа «Эксмо-АСТ»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Издательство «Просвещение» объединит бизнес с корпорацией «Российский учебник», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Подробности сделки не раскрываются, «Просвещение» лишь уведомило, что получило предложение от владельцев «Российского учебника», которые решили «на фоне неожиданно разразившегося кризиса» продать актив.

В пресс-службе «Российского учебника» подтвердили факт сделки, уточнив лишь, что объединение издательств произойдет «путем реорганизации». Сумму сделки в корпорации назвать отказались.

Номер один и номер два на рынке школьной литературы «Просвещение» — лидер рынка учебной литературы. В 2019 году это издательство выпустило, по данным Российской книжной палаты, 4,5 тыс. наименований общим тиражом 87,7 млн экземпляров. «Российский учебник» управляет издательствами «Дрофа» и «Вентана-Граф». Первое в 2019 году выпустило 1,2 тыс. наименований общим тиражом 16,9 млн экземпляров, второе — 782 наименований общим тиражом 11,7 млн экземпляров. По общему тиражу специализирующееся на учебниках «Просвещение» является крупнейшим издательством России, опережая и те, что выпускают художественную литературу и нон-фикшн. «Дрофа» в этом рейтинге занимает четвертое место, «Вентана-Граф» — девятое.

До октября 2019 года «Российский учебник» принадлежал издательской группе «Эксмо-АСТ», основным владельцем которой является Олег Новиков. Но он был вынужден продать корпорацию за 6 млрд руб. компании «Руститанинвест», учрежденной бывшим замруководителя Росимущества Алексеем Кисиным и гендиректором «Интер РАО Сервис» Сергеем Безделовым.

Вынужденную продажу «Российского учебника» Новиков объяснил новым федеральным перечнем школьной литературы, который был утвержден еще в конце 2018 года. В соответствии с этим перечнем школы закупают на бюджетные средства необходимую им литературу.