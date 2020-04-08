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Крупнейший издатель учебников объединится с ближайшим конкурентом

Крупнейший издатель учебной литературы группа «Просвещение» получит бизнес своего ближайшего конкурента — корпорации «Российский учебник». Ее прошлой осенью была вынуждена за 6 млрд руб. продать группа «Эксмо-АСТ»
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Издательство «Просвещение» объединит бизнес с корпорацией «Российский учебник», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Подробности сделки не раскрываются, «Просвещение» лишь уведомило, что получило предложение от владельцев «Российского учебника», которые решили «на фоне неожиданно разразившегося кризиса» продать актив.

В пресс-службе «Российского учебника» подтвердили факт сделки, уточнив лишь, что объединение издательств произойдет «путем реорганизации». Сумму сделки в корпорации назвать отказались.

Номер один и номер два на рынке школьной литературы

«Просвещение» — лидер рынка учебной литературы. В 2019 году это издательство выпустило, по данным Российской книжной палаты, 4,5 тыс. наименований общим тиражом 87,7 млн экземпляров.

«Российский учебник» управляет издательствами «Дрофа» и «Вентана-Граф». Первое в 2019 году выпустило 1,2 тыс. наименований общим тиражом 16,9 млн экземпляров, второе — 782 наименований общим тиражом 11,7 млн экземпляров.

По общему тиражу специализирующееся на учебниках «Просвещение» является крупнейшим издательством России, опережая и те, что выпускают художественную литературу и нон-фикшн. «Дрофа» в этом рейтинге занимает четвертое место, «Вентана-Граф» — девятое.

До октября 2019 года «Российский учебник» принадлежал издательской группе «Эксмо-АСТ», основным владельцем которой является Олег Новиков. Но он был вынужден продать корпорацию за 6 млрд руб. компании «Руститанинвест», учрежденной бывшим замруководителя Росимущества Алексеем Кисиным и гендиректором «Интер РАО Сервис» Сергеем Безделовым.

Вынужденную продажу «Российского учебника» Новиков объяснил новым федеральным перечнем школьной литературы, который был утвержден еще в конце 2018 года. В соответствии с этим перечнем школы закупают на бюджетные средства необходимую им литературу.

Обновленный перечень был сокращен более чем на треть — с 1,4 тыс. рекомендованных учебных пособий до 863. «Дрофа» и «Вентана-Граф» недосчитались в обновленном перечне почти половины своих книг. Потери «Просвещения» были незначительны: 42% включенных в перечень книг выпускает именно это издательство.

Источники РБК еще в октябре сообщили, что «Руститанинвест» Киселева и Безделова приобрел корпорацию «Российский учебник» для дальнейшей перепродажи «Просвещению». В «Просвещении» и «Руститанинвесте» это отрицали. Но уже в ноябре издательство «Вентана-Граф» возглавил бывший топ-менеджер «Просвещения» Александр Кирилевич, а в конце декабря новым гендиректором «Руститанинвеста» стал Дмитрий Климишин, одновременно занимающий должность гендиректора и в головной компании «Просвещения».

Президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников тогда настаивал, что издательство не намерено приобретать своего ближайшего конкурента.

РБК направил запрос основному бенефициару «Русского учебника» Алексею Кисину.

ФАС беспокоится

Еще до анонсированного объединения «Просвещения» с «Российским учебником» Федеральная антимонопольная служба увидела риски в расширении бизнеса у лидера рынка учебной литературы.

В январе 2020 года стало известно, что «Просвещение» в прошлом году купило два издательства — выпускающее учебники по точным наукам «Бином.Лаборатория знаний» и специализирующееся на литературе для начальной школы и дошкольного образования «Ассоциация XXI век». С учетом этой сделки доля «Просвещения» на рынке учебной литературы превысила 68%, констатировала ФАС. Ведомство пришло к выводу, что приобретение «Просвещением» новых издательств может привести к ограничению и даже устранению конкуренции на рынке школьных учебников.

РБК направил запрос в ФАС.

Авторы: Сергей Соболев, Елизавета Ефимович
Теги: издательство «Просвещение», учебник, «Эксмо», Олег Новиков
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