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Бывший топ-менеджер «Просвещения» возглавил конкурирующее издательство

Новым гендиректором ООО «Издательский центр «Вентана-Граф», входящего в корпорацию «Российский учебник», 6 ноября 2019 года стал Александр Анатольевич Кирилевич. Об этом свидетельствует изменения в ЕГРЮЛ.

В марте 2019 года на сайте премии дизайнеров офисных пространств Александр Анатольевич Кирилевич назван финансовым директором издательства «Просвещение» — проект дизайна нового офиса издательства участвовал в конкурсе, и Кирилевич выражал благодарность компании-подрядчику. Как финансовый директор АО «Издательство «Просвещение» Кирилевич фигурировал и на сайте издательства, информация об этом сохранилась в истории изменений страницы сайта, следует из данных сервиса Internet Archive. Сейчас на сайте издательства не указано, кто занимает должность финансового директора АО «Издательство «Просвещение».

В интернете можно найти копию письма от 8 февраля 2018 года руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образования, подписанное и.о. управляющего директора АО «Издательство «Просвещение» А. А.Кирилевичем.

Пресс-служба «Просвещения» не ответила на вопросы РБК, продолжает ли Александр Кирилевич работать в издательстве, а, если нет, то когда он покинул компанию.

Собеседник РБК, знакомый с изменениями в издательстве «Вентана-Граф», подтвердил, что эту компанию теперь возглавляет ранее работавший в «Просвещении» топ-менеджер.

Корпорация «Российский учебник» была куплена 18 октября 2019 года ООО «Руститанинвест», которое на 99% принадлежит Алексею Кисину. Тот ранее был гендиректором продюсерской студии Аркадия Ротенберга «Красный квадрат» и заместителем руководителя Росимущества. За бизнес по выпуску учебной литературы «Руститанинвест» заплатил, по словам продавца, 6 млрд руб.

Алексей Кисин отказался комментировать кадровую политику «Российского учебника»

Специализирующаяся на учебной литературе «Вентана-Граф» в 2018 году выпустила, по данным Российской книжной палаты, 714 наименований общим тиражом 10,5 млн экземпляров. Аналогичные показатели «Просвещения», лидера рынка учебной литературы, — 3,4 тыс. наименований общим тиражом почти 38,6 млн экземпляров.

Теги: учебники
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