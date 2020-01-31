ФАС увидела риски в расширении бизнеса издательства «Просвещение»

Издательство получило контроль над еще двумя компаниями, которые специализируются на учебной литературе. ФАС видит в этой сделке угрозу для рынка: «Просвещение» уже выпускает 65% школьных учебников

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

ООО «Просвещение», которому принадлежит 75% акций АО «Издательство «Просвещение», стало основным владельцем еще двух издательств, которые специализируются на выпуске учебной литературы, следует из опубликованного предписания Федеральной антимонопольной службы. ООО «Просвещение» в результате приобретения 85% ООО «Торговый дом «Абрис» получило контроль над ООО «Бином. Лаборатория знаний» и ООО «Издательство «Ассоциация XXI век», следует из материалов регулятора.

Сделку по приобретению доли в торговом доме «Абрис» «Просвещение» закрыло еще в первой половине 2019 года и уведомило об этом ФАС. Однако ведомство свой отзыв на то уведомление подготовило только в январе 2020 года. Само уведомление о закрытии сделки антимонопольное ведомство не обязано публиковать: ФАС размещает на своем сайте только сведения о поступивших ходатайствах, напоминает пресс-служба ведомства.

Приобретение «Просвещением» новых издательств может привести к ограничению и даже устранению конкуренции на рынке школьных учебников, констатирует в своем предписании ФАС. АО «Издательство «Просвещение» по итогам 2018 года уже занимало 65% этого рынка, указывает ведомство. Покупка двух компаний усилит и так доминирующее положение компании: ООО «Бином. Лаборатория знаний» в 2018 году занимало 2,9% рынка школьной литературы (доля издательства «Ассоциация XXI век» не указана).

В пресс-службе «Просвещения» подтвердили факт сделки, назвав ее «некрупной» и отказавшись сообщить какие-либо подробности. РБК направил запросы в торговый дом «Абрис».