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ФАС увидела риски в расширении бизнеса издательства «Просвещение»

Издательство получило контроль над еще двумя компаниями, которые специализируются на учебной литературе. ФАС видит в этой сделке угрозу для рынка: «Просвещение» уже выпускает 65% школьных учебников
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

ООО «Просвещение», которому принадлежит 75% акций АО «Издательство «Просвещение», стало основным владельцем еще двух издательств, которые специализируются на выпуске учебной литературы, следует из опубликованного предписания Федеральной антимонопольной службы. ООО «Просвещение» в результате приобретения 85% ООО «Торговый дом «Абрис» получило контроль над ООО «Бином. Лаборатория знаний» и ООО «Издательство «Ассоциация XXI век», следует из материалов регулятора.

Сделку по приобретению доли в торговом доме «Абрис» «Просвещение» закрыло еще в первой половине 2019 года и уведомило об этом ФАС. Однако ведомство свой отзыв на то уведомление подготовило только в январе 2020 года. Само уведомление о закрытии сделки антимонопольное ведомство не обязано публиковать: ФАС размещает на своем сайте только сведения о поступивших ходатайствах, напоминает пресс-служба ведомства. 

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Приобретение «Просвещением» новых издательств может привести к ограничению и даже устранению конкуренции на рынке школьных учебников, констатирует в своем предписании ФАС. АО «Издательство «Просвещение» по итогам 2018 года уже занимало 65% этого рынка, указывает ведомство. Покупка двух компаний усилит и так доминирующее положение компании: ООО «Бином. Лаборатория знаний» в 2018 году занимало 2,9% рынка школьной литературы (доля издательства «Ассоциация XXI век» не указана).

В пресс-службе «Просвещения» подтвердили факт сделки, назвав ее «некрупной» и отказавшись сообщить какие-либо подробности. РБК направил запросы в торговый дом «Абрис».

Что известно о купленных издательствах

«Бином. Лаборатория знаний» специализируется на учебниках по точным наукам. В 2019 году издательство выпустило, по данным Российской книжной палаты, 846 наименований общим тиражом 14 млн экземпляров.

Издательство «Ассоциация XXI век» выпускает учебную и методическую литературу для начальной школы и дошкольного образования. В 2019 году вышло 78 изданий общим тиражом 958 тыс. экземпляров.

Для сравнения, «Просвещение» в прошлом году выпустило 4,5 тыс. наименований общим тиражом 88,7 млн экземпляров.

Выручка ООО «Торговый дом «Абрис» по РСБУ в 2018 году равнялась 6,5 млрд руб., чистая прибыль — 438 млн руб., следует из базы данных СПАРК. Аналогичные показатели ООО «Бином. Лаборатория знаний» за тот же период составили 1,3 млрд и 331,4 млн руб. соответственно. Данных о финансовых показателях ООО «Издательство «Ассоциация XXI век» за 2018-й нет. АО «Издательство «Просвещение» в том году заработало 16,4 млрд руб., чистая прибыль составила 4,6 млрд руб.

До сделки с «Просвещением» основным владельцем торгового дома «Абрис» был Андрей Чебан.

ФАС предписала «Просвещению» не сокращать и не прекращать выпуска, «если на этот товар сохраняется спрос». Предписание будет выполнено в полном объеме, заверила пресс-служба «Просвещения».

Гендиректором ООО «Бином. Лаборатория знаний» 28 января 2020 года стал гендиректор АО «Издательство «Просвещение» Дмитрий Климишин, он же с 17 января руководит и ООО «Издательство «Ассоциация XXI век». В декабре 2019-го Климишин также возглавил ООО «Руститанинвест», а оно в октябре того же года приобрело 100% корпорации «Российский учебник». Ей, в свою очередь, принадлежат издательства «Вентана-Граф» и «Дрофа», которые также специализируются на учебной литературе, ими владеют с осени Алексей Кисин и Сергей Безделов. Планы по покупке этих издательств «Просвещение» отрицает.

О своих планах по покупке ООО «Бином. Лаборатория знаний» издательство «Просвещение» сообщало еще в 2014 году. Тогда президент последнего (теперь глава управляющей компании «Просвещение») Владимир Узун заявлял, что «Просвещение» готово скупать как технологии, так и компании с готовыми решениями: «Наша основная задача — плотно занять свою нишу на рынке образования всех уровней».

В октябре 2019 года издание «Медуза» обращало внимание на то, что «Бином. Лаборатория знаний», торговый дом «Абрис» и издательство «Просвещение» зарегистрированы на один и тот же офшор — DPK Investment Fund SPC с Каймановых островов.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: учебники, конкуренция, ФАС, издательство «Просвещение»
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