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Гендиректор «Просвещения» возглавил владельца «Российского учебника»

Новым гендиректором ООО «Руститанинвест», которому принадлежит 100% корпорации «Российский учебник», 27 декабря 2019 года стал Дмитрий Александрович Климишин, свидетельствует ЕГРЮЛ.

ФИО и ИНН нового гендиректора «Руститанинвеста» полностью совпадают с аналогичными данными гендиректора АО «Издательство «Просвещение», главного конкурента «Российского учебника» на рынке учебной литературы.

В «Просвещении» подтвердили то, что топ-менеджер издательства по совместительству стал гендиректором «Руститанинвеста». Практика совмещения постов в данном случае не является уникальной, передал через пресс-службу президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников. По его словам, «это прежде всего решение самого Дмитрия», а «Просвещение» как его работодателя волнует только, чтобы совмещение не отразилось негативно на деятельности компании. «Поскольку Климишин взял на себя соответствующие обязательства, то «Просвещение» дало согласие, и нас не интересует, что будет происходить в других организациях, не входящих в холдинг», — подытожил Кожевников.

«Руститанинвест» купил за 6 млрд руб. корпорацию «Российский учебник» 18 октября 2019 года у группы «Эксмо-АСТ». Основным владельцем «Руститанинвеста» с долей 99% является Алексей Кисин, экс-гендиректор продюсерской студии Аркадия Ротенберга «Красный квадрат» и бывший замруководителя Росимущества. Оставшийся 1% — у гендиректора «Интер РАО Сервиса» Сергея Безделова.

Кисин не ответил на запрос РБК, Безделов отказался прокомментировать назначение Климишина.

В октябре пресс-служба «Просвещения» уверяла, что у него нет интереса к активам «Российского учебника» — издательствам «Вентана-Граф» и «Дрофа». «Наши планы в отношении перечисленных активов не изменились», — повторил РБК в понедельник, 30 декабря, Кожевников. При этом в ноябре издательство «Вентана-Граф» возглавил бывший топ-менеджер «Просвещения» Александр Кирилевич.

Издательства, входящие в «Российский учебник», как и «Просвещение», специализируются на выпуске учебной литературы. «Вентана-Граф» в 2018 году выпустила, по данным Российской книжной палаты, 714 наименований общим тиражом 10,5 млн экземпляров, «Дрофа» — 1,2 тыс. наименований общим тиражом 15,1 млн экземпляров.

Лидером этого рынка учебной литературы является «Просвещение»: 3,4 тыс. наименований общим тиражом почти 38,6 млн экземпляров в 2018 году.

Группа «Эксмо-АСТ» решила продать «Российский учебник» после того, как в декабре 2018 года Минпросвещения утвердило новый федеральный перечень учебников — в соответствии с этим документом школы на государственные деньги закупают необходимую литературу.

Новый перечень сократился более чем на треть: вместо 1,4 тыс. рекомендованных учебников остались лишь 863. Нововведение затронуло прежде всего издательство «Российский учебник»: из 482 наименований, которые выпускает корпорация, осталась почти половина. Потери «Просвещения» были незначительны: по данным самого издательства, в перечень сейчас включены 573 наименования его продукции, что составляет 42% от общего количества учебников.
 

Теги: издательство «Просвещение», учебник, «Эксмо», АСТ
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