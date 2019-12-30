Гендиректор «Просвещения» возглавил владельца «Российского учебника»

Новым гендиректором ООО «Руститанинвест», которому принадлежит 100% корпорации «Российский учебник», 27 декабря 2019 года стал Дмитрий Александрович Климишин, свидетельствует ЕГРЮЛ.
ФИО и ИНН нового гендиректора «Руститанинвеста» полностью совпадают с аналогичными данными гендиректора АО «Издательство «Просвещение», главного конкурента «Российского учебника» на рынке учебной литературы.
В «Просвещении» подтвердили то, что топ-менеджер издательства по совместительству стал гендиректором «Руститанинвеста». Практика совмещения постов в данном случае не является уникальной, передал через пресс-службу президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников. По его словам, «это прежде всего решение самого Дмитрия», а «Просвещение» как его работодателя волнует только, чтобы совмещение не отразилось негативно на деятельности компании. «Поскольку Климишин взял на себя соответствующие обязательства, то «Просвещение» дало согласие, и нас не интересует, что будет происходить в других организациях, не входящих в холдинг», — подытожил Кожевников.
«Руститанинвест» купил за 6 млрд руб. корпорацию «Российский учебник» 18 октября 2019 года у группы «Эксмо-АСТ». Основным владельцем «Руститанинвеста» с долей 99% является Алексей Кисин, экс-гендиректор продюсерской студии Аркадия Ротенберга «Красный квадрат» и бывший замруководителя Росимущества. Оставшийся 1% — у гендиректора «Интер РАО Сервиса» Сергея Безделова.
Кисин не ответил на запрос РБК, Безделов отказался прокомментировать назначение Климишина.