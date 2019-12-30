Гендиректор «Просвещения» возглавил владельца «Российского учебника»

В октябре пресс-служба «Просвещения» уверяла, что у него нет интереса к активам «Российского учебника» — издательствам «Вентана-Граф» и «Дрофа». «Наши планы в отношении перечисленных активов не изменились», — повторил РБК в понедельник, 30 декабря, Кожевников. При этом в ноябре издательство «Вентана-Граф» возглавил бывший топ-менеджер «Просвещения» Александр Кирилевич.

Издательства, входящие в «Российский учебник», как и «Просвещение», специализируются на выпуске учебной литературы. «Вентана-Граф» в 2018 году выпустила, по данным Российской книжной палаты, 714 наименований общим тиражом 10,5 млн экземпляров, «Дрофа» — 1,2 тыс. наименований общим тиражом 15,1 млн экземпляров.

Лидером этого рынка учебной литературы является «Просвещение»: 3,4 тыс. наименований общим тиражом почти 38,6 млн экземпляров в 2018 году.

Группа «Эксмо-АСТ» решила продать «Российский учебник» после того, как в декабре 2018 года Минпросвещения утвердило новый федеральный перечень учебников — в соответствии с этим документом школы на государственные деньги закупают необходимую литературу.

Новый перечень сократился более чем на треть: вместо 1,4 тыс. рекомендованных учебников остались лишь 863. Нововведение затронуло прежде всего издательство «Российский учебник»: из 482 наименований, которые выпускает корпорация, осталась почти половина. Потери «Просвещения» были незначительны: по данным самого издательства, в перечень сейчас включены 573 наименования его продукции, что составляет 42% от общего количества учебников.

