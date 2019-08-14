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Минюст потребовал от Минпросвещения отменить новый перечень учебников
Декабрьский приказ Минпросвещения, утвердивший новый, сокращенный на треть федеральный перечень учебников для их закупок школами, был принят с нарушениями. Минюст уже выдал представление об отмене документа

Минюст направил в Минпросвещения представление об отмене приказа № 345 от 28 декабря 2018 года, которым был утвержден новый федеральный перечень учебников. Об этом директор департамента регистрации ведомственных нормативных правовых актов Минюста Владимир Кочетков сообщил юридической фирме «Алруд», представляющей в судах интересы корпорации «Российский учебник» (копия письма есть у РБК). В пресс-службе Минпросвещения подтвердили, что такое преставление получено. Представитель Минюста на момент публикации не ответил на запрос.

Приказ № 345 имеет признаки нормативного правового акта и, согласно действующим правилам, должен проходить процедуру государственной регистрации, разъяснил Кочетков. Однако на утверждение в Минюст приказ не поступал, указано в ответе, адресованном «Алруд».

В Минпросвещения, в свою очередь, настаивают, что документ не нужно было регистрировать в Минюсте: «Приказ № 345 от 28 декабря 2018 года, как и предыдущий приказ от 2014 года, не направлялся в министерство юстиции в силу разъяснений, данных Минюстом в 2014 году о том, что подобные приказы регистрации не подлежат».

В своем письме Минюст указывает на то, что нормативные акты, не прошедшие государственную регистрацию, не влекут правовых последствий как не вступившие в силу, указывает партнер «Алруда» Сергей Петрачков. Таким образом, федеральный перечень учебников, который был утвержден этим приказом, является недействительным, отмечает юрист. По его мнению, школы при закупке учебников должны руководствоваться перечнем, утвержденным предыдущим приказом, в 2014 году.

Что не так с декабрьским перечнем Минпросвещения

Приказ № 345 получил широкую огласку, поскольку обновленный в декабре 2018 года федеральный перечень учебников (список изданий, рекомендованных для использования в государственных школах) сократился более чем на треть — с почти 1,4 тыс. наименований до 863.

Произошло это после дополнительной экспертизы, которую по инициативе Минпросвещения проводила Российская академия образования. Действующее законодательство позволяет издательствам проводить независимую экспертизу за свой счет, самостоятельно выбирая экспертные организации. Решение о проведении допэкспертизы глава Минпросвещения Ольга Васильева объясняла тем, что «процедуры этих исследований не вызывают доверия».

На основе федерального перечня школы закупают литературу и, тем самым, обеспечивают издательства заказами. «Сегодня рядом со стагнирующим книжным рынком есть растущий рынок учебной литературы, — объяснял в 2014 году в интервью РБК совладелец группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков желание заняться выпуском учебников. — Более того, сегодня это некий локомотив, который может в широком смысле вытянуть всю индустрию».

По итогам 2018 года, согласно данным Российской книжной палаты, три из десяти крупнейших по числу выпущенных изданий компаний специализировались на учебной литературе: «Просвещение» (3-е место; 3,4 тыс. наименований общим тиражом 81,7 млн экземпляров); «Дрофа» (7-е место; 1,2 тыс. наименований общим тиражом 15,1 млн экземпляров), «Экзамен» (9-е место; 1,1 тыс. наименований общим тиражом 15,5 млн экземпляров).

Сокращение федерального перечня учебников затронуло, в частности, интересы корпорации «Российский учебник» (издательства «Дрофа», «Астрель» и «Вентана-Граф»), принадлежащей «Эксмо-АСТ». Как ранее уточнял президент «Российского учебника» Александр Брычкин, из 482 изданий корпорации, входивших в предыдущий федеральный перечень, приказом Минпросвещения была исключена практически половина.

В апреле 2019 года корпорация пожаловалась на Минпросвещения в Федеральную антимонопольную службу. В начале августа стало известно, что служба возбудила дело по признакам нарушения министерством антимонопольного законодательства. Обращался «Российский учебник» и в Генпрокуратуру. В ходе проверки надзорное ведомство выявило более 50 фактических и технических ошибок при формировании нового перечня учебников, и призвало Минпросвещения исправить их.

Входящие в «Российский учебник» издания пытаются также добиться отмены декабрьского приказа Минпросвещения в Арбитражном суде Москвы.

«Российский учебник» «с нетерпением» ждет исполнения Минпросвещения предписания Минюста об отмене приказа № 345, сообщил РБК Брычкин. Представитель «Просвещения» отказался от комментариев.

Авторы: Мария Истомина, Полина Звездина
Теги: Минюст, учебники
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