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Экс-чиновник Росимущества купил «Российский учебник» за ₽6 млрд
Издательская группа «Эксмо-АСТ» продала свой бизнес по выпуску школьной учебной литературы. Новым собственником корпорации «Российский учебник» стала компания бывшего заместителя руководителя Росимущества Алексея Кисина
Алексей Кисин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Новым собственником ООО «Корпорация «Российский учебник» в пятницу, 18 октября 2019 года, стало ООО «Руститанинвест», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. До этого основным владельцем корпорации, согласно информации базы СПАРК, был Олег Новиков, президент и основной владелец издательской группы «Эксмо-АСТ».

О предстоящей продаже «Российского учебника» Новиков накануне объявил в интервью газете «Ведомости». «В ситуации, когда нет ни прозрачности, ни предсказуемости, довольно сложно прогнозировать развитие бизнеса, — заявил Новиков. — В этом не хочется участвовать». Президент «Эксмо-АСТ» имел в виду новый федеральный перечень учебников, который был утвержден Минпросвещения в декабре 2018 года и в который не вошла половина из ранее присутствовавших там более изданий «Российского учебника». Именно в соответствии с этим перечнем школы закупают учебную литературу. Структуры корпорации сейчас судятся с Минпросвещения.

Президент «Эксмо-Аст» Олег Новиков и гендиректор «Российского учебника» Александр Брычкин подтвердили РБК факт сделки. Сумма сделки составила 6 млрд руб., уточнил Новиков.

В интервью «Ведомостям» Новиков говорил, что в 2018 году выручка «Эксмо-АСТ» от издания учебной литературы составила 6,25 млрд руб., в 2019 году она из-за исключения книг «Российского учебника» из федерального перечня выручка снизится «приблизительно на 5%».

Новый владелец «Российского учебника» — ООО «Руститанинвест» — учрежден в октябре 2018 года. С мая 2019 года его владельцами являются Алексей Кисин и Сергей Безделов.

ИНН Кисина свидетельствует о том, что это бывший гендиректор продюсерской студии Аркадия Ротенберга «Красный квадрат», в феврале 2017 года назначенный заместителем руководителя Росимущества. Федеральное агентство Кисин покинул в сентябре 2018 года.

Задекларированный доход Кисина в 2017 году — почти 34,5 млн руб.

Сергей Безделов, согласно данным базы СПАРК, сейчас является гендиректором «Интер РАО Сервис».

РБК отправил запросы Кисину и Безделову.

Материал дополняется

Авторы: Елизавета Ефимович, Сергей Соболев
Теги: «Эксмо», АСТ, учебник
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