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Технологии и медиа ,  
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Эксклюзив

Охват YouTube вновь показал рост на фоне замедления

Несмотря на жалобы на скорость работы YouTube, посещаемость хостинга в России несколько выросла, как и неделей ранее, следует из статистики Mediascope
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На фоне замедления работы видеохостинга YouTube посещаемость сервиса продолжает расти, следует из статистики единого измерителя аудитории Mediascope (есть у РБК). Данные включают посещаемость и мобильной версии, которая, как говорил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, не подвергалась замедлению.

Согласно этим данным, за неделю с 29 июля по 4 августа (к ее окончанию Хинштейн прогнозировал падение скорости загрузки в десктопной версии до 70%) сервисом хотя бы раз за день воспользовались более 82,6 млн человек. Это больше чем неделей ранее (82,5 млн) и за тот же период в прошлом году (81,47 млн). Также по сравнению с прошлым годом выросло и среднее время, которое пользователи проводили на сервисе на прошедшей неделе — оно составило 107 минут против 93 в 2023-м.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

О проблемах с работой YouTube еще 12 июля сообщил «Ростелеком». Затем Хинштейн предупредил о «деградации» качества работы сервиса и назвал это вынужденным шагом из-за «антироссийской политики» материнской компании Google. Позже он объяснил падение скорости загрузки видео на YouTube проблемами с хранением данных в российских дата-центрах.

По словам депутата, 80% объема видеоконтента YouTube, который смотрят российские пользователи, хранится на серверах Google в России.

Роскомнадзор на этом фоне заявил, что принятие мер против YouTube связано с действиями Google, которая неоднократно нарушала законодательство России и блокировала аккаунты российских СМИ, артистов и блогеров. «У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой», — добавили в ведомстве.

В Google заявили, что проблема со скоростью загрузки «не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны».

В Кремле и Госдуме при этом опровергали планы о блокировке Youtube.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Евгения Стогова Евгения Стогова
YouTube аудитория пользователи
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