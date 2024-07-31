Охват YouTube в России на фоне замедления сервиса продолжил расти

Посещаемость YouTube в России на фоне сообщений о замедлении работы хостинга не только не снизилась, а показала незначительный рост. Об отсутствии влияния на бизнес говорят и специалисты в сфере инфлюенс-маркетинга

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Замедление YouTube в России, о котором в среду, 24 июля, заявил «Ростелеком», а позже — депутат Госдумы Александр Хинштейн, не отразилось на его посещаемости. Это следует из статистики единого измерителя аудитории Mediascope (есть в распоряжении РБК).

Так, на неделе с 22 по 28 июля, когда появились массовые жалобы пользователей на низкую скорость загрузки видео на YouTube, количество человек старше четырех лет, хотя бы раз воспользовавшихся видеохостингом, составило 82,5 млн. Подсчеты учитывают как мобильную версию видеохостинга, которая не подверглась замедлению, так и десктопную. Это в рамках погрешности больше, чем было неделей ранее (82,1 млн), и на 2,4% больше, чем за сопоставимую неделю 2023 года (80,6 млн).

Среднесуточный охват YouTube в России за прошедшую неделю также незначительно вырос, следует из данных Mediascope. По итогам недели он составил 55,7 млн пользователей против 55,4 млн неделей ранее и 52,3 млн за сопоставимую неделю 2023 года.

Что произошло с YouTube в России О технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого для функционирования YouTube, «Ростелеком» сообщил еще 12 июля. Спустя две недели техподдержка «Ростелекома» отчиталась о росте числа жалоб от абонентов на качество работы YouTube в России. В компании связали это с износом и исчерпанием мощности оборудования Google, которое больше «не в состоянии справляться с существенно выросшим интернет-трафиком». На следующий день, 25 июля, депутат Хинштейн сообщил, что до конца недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — до 70%. Проблема, по его словам, касается только десктопных версий. Ранее в Кремле опровергали связь проблемы с возможной блокировкой сервиса. Глава Минцифры Максут Шадаев также неоднократно исключал возможность блокировки YouTube на территории России.

Как повлияло замедление YouTube на блогеров

YouTube сохраняет популярность среди российских пользователей, утверждает директор по цифровым технологиям NMi Group Анна Планина. После отключения самой платформой возможности монетизации каналов из России на видеохостинге «прижились» такие форматы, как рекламные интеграции напрямую у блогеров и альтроллы (рекламные врезки). «По данным Единого реестра интернет-рекламы, 52% всех инвестиций в блогеров по итогам 2023 пришлось именно на блогеров YouTube, — отмечает Планина. — По первому полугодию 2024 года мы наблюдаем сохранение этой тенденции, платформа остается востребованной у рекламодателей. Динамика рекламных бюджетов будет зависеть исключительно от динамики аудитории платформы и конкретных блогеров. Тут сыграют два фактора: снижение интереса к платформе из-за общего хайпа вокруг «замедления» и лояльность аудитории конкретных каналов, готовность аудитории включать VPN и терпеть сниженное качество контакта ради любимого контента».

Влияние от замедления работы платформы сейчас будет менее выраженным, чем в 2022 году, согласен сопредседатель комитета digital-агентств Ассоциации коммуникационных агентств России Александр Папков. «Сейчас доля инфлюенс-маркетинга составляет менее 5% от всех видов интернет-рекламы, — объясняет он. — При этом доля интеграций в YouTube-контент значительно растет и составляет до двух третей от бюджетов на блогеров в связи с их высокой эффективностью. Тем не менее, в зависимости от степени замедления работы платформы, может значительно поменяться сплит между инструментами инфлюенс-маркетинга».

Впрочем, альтернатива в виде развивающихся российских платформ остается, продолжает Папков: «Хотя для блогеров замедление YouTube станет очередным болезненным ударом, преданная аудитория без сомнения пойдет вслед за ними в Telegram, «Дзен», VK и Rutube». С этим согласна и Планина, отметившая активное развитие видеоинвентаря VK, а также появление новых площадок, например Nuum (платформа вертикальных видео от МТС), «ввиду несостоятельности Rutube»: «Мы ожидаем что первоочередным бенефициаром станет VK как единственная на данный момент альтернатива видеоформатам YouTube».

В пресс-службах VK и Rutube не стали комментировать последствия замедления YouTube.