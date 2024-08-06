В Госдуме опровергли планы по блокировке YouTube

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В России не рассматривается сценарий блокировки YouTube, заявил депутат Госдумы от «Единой России», заместитель председателя комитета по информационной политике Антон Горелкин.

Он отметил, что замедление YouTube «вследствие деградации кэширующего оборудования» не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России.

«Такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается», — написал Горелкин в телеграм-канале.

Он добавил, что власти не должны принимать такие ответные меры, которые будут ущемлять интересы граждан.

По мнению депутата, для возобновления обычной работы YouTube Google должен вернуться в Россию официально, чтобы обслуживать свое оборудование, заплатить штрафы, вновь открыть представительство и соблюдать российское законодательство.

Российские пользователи стали жаловаться на работу YouTube с начала августа. Позже у некоторых россиян перестали воспроизводиться видео в высоком качестве (1080р и выше) в большинстве популярных браузеров на десктопах.

«Ростелеком» объяснял ситуацию проблемами с оборудованием Google, которая с 2022 года, после начала военных действий на Украине, не занимается его обновлением. В Google ответили: «Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 июля заявил, что у Кремля планов по ограничению доступа к YouTube в России нет.

«Нет, планов таких не было. Но мы знаем с вами из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое, собственно, уже более двух лет как не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — заявил он в ответ на вопрос о замедлении YouTube.

По его словам, сам видеохостинг занял такую позицию в отношении рынка России.