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Технологии и медиа ,  
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Песков опроверг наличие планов по блокировке YouTube в России

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

У Кремля планов по ограничению доступа к YouTube в России нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне анонсированного замедления работы видеохостинга, передает корреспондент РБК. Ранее сегодня «Ростелеком» сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого для функционирования YouTube.

«Нет, планов таких не было. Мы знаем из заявлений наших компаний, что речь идет о проблемах с оборудованием, которое уже два года не обновляется, здесь других объяснений быть не может», — заявил он в ответ на вопрос о появлении замедлений YouTube.

По его словам, сам YouTube занял такую позицию в отношении рынка России.

«Компания сама избрала этот путь. Конечно, уход с этого рынка имеет свои технологические последствия. В плане той ситуации, что возникла», — отметил он.

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