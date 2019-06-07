Совбез выступил против освобождения частот Минобороны и ФСО для 5G

Совбез не поддержал конверсию используемых силовиками радиочастот, которые просят мобильные операторы для запуска связи 5G. Без этих частот Россия отстанет в развитии связи даже от Тропической Африки, предупредили в Минсвязи

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Совбез направил в правительство письмо, в котором в ответ на поручение проработать вопрос о расчистке частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц указал, что этот ресурс используется правительственными службами, его передача гражданским средствам связи в Совбезе считают нецелесообразной по соображениям безопасности и обороны страны. Об этом РБК рассказали два федеральных чиновника. По словам одного из них, позиция Совбеза не обсуждалась на совещаниях, мнение Минобороны по вопросу она не учитывает.

В аппарате Совбеза не подтвердили РБК информацию о «существовании какого-либо решения по освобождению частот».

Представитель Минкомсвязи отказался комментировать информацию РБК. В то же время он отметил, что диапазон 3,4–3,8 ГГц — ключевой для развития 5G во всем мире. «Без его использования наше отставание в 5G неизбежно, а своего операторского и абонентского оборудования у России, к сожалению, пока нет. Производители обещают, что через три-пять лет появится, но это будет поздно. К тому времени сети 5G будут развернуты даже в наименее развитых странах Тропической Африки», — отметил представитель Минкомсвязи.

Крупнейшие операторы не раз заявляли, что для оптимальной работы сетей 5G им нужны будут частоты из диапазона 3,4–3,8 ГГц. Однако Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение подобного ресурса в стране) в конце декабря выделила для развития следующего поколения мобильной связи частоты 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц. Выделение частот 3,4–3,8 ГГц тогда заблокировали члены комиссии, представляющие силовые ведомства: этот ресурс используют, в частности, Федеральная служба охраны и Минобороны.

В середине апреля курирующий в правительстве связь вице-премьер Максим Акимов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручения, которые позволили бы провести конверсию частотного спектра (перевести работающие в нем средства в другие части диапазона). Он отмечал, что телекоммуникационные компании «в один голос вспоминали участие президента в создании сетей связи четвертого поколения». Именно благодаря позиции Путина удалось расчистить частотный спектр, говорил Акимов.